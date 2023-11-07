https://ria.ru/20231107/bolnitsy-1908027591.html

ВОЗ сообщила о пяти нападениях на больницы в секторе Газа

ВОЗ сообщила о пяти нападениях на больницы в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2023

ВОЗ сообщила о пяти нападениях на больницы в секторе Газа

Пять больниц, в том числе детская и психиатрическая, были повреждены в секторе Газа в минувшее воскресенье, заявило бюро Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:29

2023-11-07T21:29

2023-11-07T21:30

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кристиан линдмайер

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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Пять больниц, в том числе детская и психиатрическая, были повреждены в секторе Газа в минувшее воскресенье, заявило бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Палестине в соцсети X."ВОЗ задокументировала пять нападений на пять больниц за один день в городе Газа 5 ноября, в результате которых по меньшей мере восемь человек погибли и 174 получили ранения", - сказано в сообщении бюро/Организация уточняет, что все упомянутые больницы были повреждены, включая детскую больницу "Рантиси" (там повреждено и онкологическое отделение) и единственную в городе психиатрическую больницу. Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру". Во вторник официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми, нуждающимися в помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, кристиан линдмайер