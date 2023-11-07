https://ria.ru/20231107/bolnitsy-1907883018.html

В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными

В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными - РИА Новости, 07.11.2023

В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:37

2023-11-07T13:37

2023-11-07T13:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

воз

в мире

сектор газа

хамас

израиль

кристиан линдмайер

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ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми, нуждающимися в помощи, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер."Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища. Любые удары по этим больницам или машинам скорой помощи являются неоправданными и неприемлемыми", - сказал он.Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, воз, в мире, сектор газа, хамас, израиль, кристиан линдмайер