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В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными - РИА Новости, 07.11.2023
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13:37 07.11.2023 (обновлено: 13:46 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/bolnitsy-1907883018.html
В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными
В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными - РИА Новости, 07.11.2023
В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:37
2023-11-07T13:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
воз
в мире
сектор газа
хамас
израиль
кристиан линдмайер
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ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми, нуждающимися в помощи, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер."Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища. Любые удары по этим больницам или машинам скорой помощи являются неоправданными и неприемлемыми", - сказал он.Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, воз, в мире, сектор газа, хамас, израиль, кристиан линдмайер
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ВОЗ, В мире, Сектор Газа, ХАМАС, Израиль, Кристиан Линдмайер
В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными

В ВОЗ назвали любые удары по больницам в Газе неоправданными и неприемлемыми

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами и людьми, нуждающимися в помощи, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.
«
"Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища. Любые удары по этим больницам или машинам скорой помощи являются неоправданными и неприемлемыми", - сказал он.
Ранее представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что члены ХАМАС прячутся в крупнейшей больнице сектора Газа, но это не помешает израильской армии добраться до них. Отвечая на вопрос, будет ли ЦАХАЛ атаковать больницу, он сказал, что армия пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру".
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВОЗВ миреСектор ГазаХАМАСИзраильКристиан Линдмайер
 
 
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