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"Это позор". В США увидели странную деталь на кадрах с Блинкеном в Ираке - РИА Новости, 07.11.2023
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19:59 07.11.2023 (обновлено: 22:36 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/blinken-1908011529.html
"Это позор". В США увидели странную деталь на кадрах с Блинкеном в Ираке
"Это позор". В США увидели странную деталь на кадрах с Блинкеном в Ираке - РИА Новости, 07.11.2023
"Это позор". В США увидели странную деталь на кадрах с Блинкеном в Ираке
Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось носить бронежилет во время визита в Ирак, и это настоящий позор, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:59
2023-11-07T22:36
в мире
ирак
сша
ближний восток
энтони блинкен
сергей лавров
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось носить бронежилет во время визита в Ирак, и это настоящий позор, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться угрозе в любой точке мира", — написал он.Накануне агентство Shafaq News со ссылкой на источник сообщило, что шиитские группировки пытались ударить по американским военным базам в Ираке с помощью беспилотников.Это произошло после приезда Блинкена, который предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231106/turtsiya-1907715315.html
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ирак
сша
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в мире, ирак, сша, ближний восток, энтони блинкен, сергей лавров, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Это позор". В США увидели странную деталь на кадрах с Блинкеном в Ираке

Макгрегор назвал необходимость Блинкену носить бронежилет в Ираке позором

© Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
© Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось носить бронежилет во время визита в Ирак, и это настоящий позор, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться угрозе в любой точке мира", — написал он.
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Накануне агентство Shafaq News со ссылкой на источник сообщило, что шиитские группировки пытались ударить по американским военным базам в Ираке с помощью беспилотников.
Это произошло после приезда Блинкена, который предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", западные политики провоцируют крупный конфликт на Ближнем Востоке.
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В миреИракСШАБлижний ВостокЭнтони БлинкенСергей ЛавровМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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