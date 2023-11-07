https://ria.ru/20231107/blinken-1907796239.html
Пушков объяснил, почему в Турции отказались обниматься с Блинкеном
Пушков объяснил, почему в Турции отказались обниматься с Блинкеном - РИА Новости, 07.11.2023
Пушков объяснил, почему в Турции отказались обниматься с Блинкеном
Отказ главы МИД Турции Хакана Фидана обнять госсекретаря США Энтони Блинкена говорит о снижении роли Вашингтона в мире, такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:06
2023-11-07T01:06
2023-11-07T01:06
в мире
сша
турция
энтони блинкен
хакан фидан
алексей пушков
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Отказ главы МИД Турции Хакана Фидана обнять госсекретаря США Энтони Блинкена говорит о снижении роли Вашингтона в мире, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Подчеркнуто холодный прием, которым был встречен госсекретарь США Блинкен в Эр-Риаде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО — это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона. Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ", — написал Пушков.По словам сенатора, холод в отношении США со стороны мусульманских стран означает "начало нового времени", когда доносящимся из Вашингтона словам "мало кто доверяет", за исключением стран Запада.На кадрах со встречи министра иностранных дел Турции и госсекретаря США видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря США Энтони Бликена в Анкаре, также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне.Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/aviabaza-1907610281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, энтони блинкен, хакан фидан, алексей пушков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Турция, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Алексей Пушков, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушков объяснил, почему в Турции отказались обниматься с Блинкеном
Пушков назвал уклонение Фидана от объятий Блинкена реакцией на события в Газе
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Отказ главы МИД Турции Хакана Фидана обнять госсекретаря США Энтони Блинкена говорит о снижении роли Вашингтона в мире, такое мнение
выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Подчеркнуто холодный прием, которым был встречен госсекретарь США Блинкен в Эр-Риаде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО — это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона. Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ", — написал Пушков.
По словам сенатора, холод в отношении США со стороны мусульманских стран означает "начало нового времени", когда доносящимся из Вашингтона словам "мало кто доверяет", за исключением стран Запада.
На кадрах со встречи министра иностранных дел Турции и госсекретаря США видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но глава турецкого внешнеполитического ведомства, делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.
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Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди тех, кто встречал госсекретаря США Энтони Бликена в Анкаре
, также журналистов привлек факт отсутствия освещения на перроне.
Нерадушный прием в Анкаре Блинкена активно обсуждается и в турецком сегменте социальных сетей, некоторые пользователи считают, что американский политик "получил то, что заслуживает". Госсекретарь прибыл в турецкую столицу ночью. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что посол США в Анкаре встретил своего министра, засунув руку в карман.
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