https://ria.ru/20231107/bezopasnost-1907929772.html

НАТО осудила выход России из ДОВСЕ

НАТО осудила выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

НАТО осудила выход России из ДОВСЕ

Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и назвали такой шаг "подрывающим евроатлантическую... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:47

2023-11-07T15:47

2023-11-07T15:48

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и назвали такой шаг "подрывающим евроатлантическую безопасность", говорится в распространенном заявлении альянса. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. При этом члены НАТО, участвующие в ДОВСЕ, решили сами также приостановить участие в договоре на фоне выхода России, заявив, что в противном случае "ситуация была бы неустойчивой". "Союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ <…> Выход России является крайним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность", - указывается в документе. НАТО также заявила, что "Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации <…> подрывает основанный на правилах международный порядок". В блоке подчеркнули свою "приверженность снижению военных рисков, ложных представлений и конфликтов", а также стремление "укреплять доверие" на основе принципов прозрачности и взаимности. "Члены НАТО приглашают те государства, которые разделяют это обязательство и эти принципы, присоединиться к нашим усилиям, чтобы внести вклад в повышение предсказуемости и стабильности в евроатлантическом регионе", - указывается в заявлении. В альянсе отметили, что "союзники остаются едины в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности, а также безопасность всех союзников". "Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия нынешней ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность НАТО. Союзники также будут использовать НАТО в качестве платформы для обсуждения и тесных консультаций по вопросам контроля над вооружениями", - отмечается в документе. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года - ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) - боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов - южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии - на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть - европейская - территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907928750.html

https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html

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нато, обсе, россия, сергей рябков, турция, париж, в мире, довсе