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В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым с применением 17 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:08
2023-11-07T06:08
2023-11-07T08:41
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым с применением 17 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", — говорится в релизе.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во дворе дома в Орловке, где пострадал мужчина. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано, добавил губернатор. ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами различные объекты в Крыму, прежде всего Севастополь — главную базу Черноморского флота. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231107/obstrely-1907801079.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Черное море
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
МО: в России пресекли попытку Киева атаковать Крым 17 беспилотниками