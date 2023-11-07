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В Крыму отразили атаку 17 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 07.11.2023 (обновлено: 08:41 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/bespilotniki-1907809291.html
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников - РИА Новости, 07.11.2023
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым с применением 17 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T06:08
2023-11-07T08:41
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
черное море
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым с применением 17 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым&quot;, — говорится в релизе.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во дворе дома в Орловке, где пострадал мужчина. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано, добавил губернатор. ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами различные объекты в Крыму, прежде всего Севастополь — главную базу Черноморского флота. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Черное море
В Крыму отразили атаку 17 беспилотников

МО: в России пресекли попытку Киева атаковать Крым 17 беспилотниками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские подразделения ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Крым с применением 17 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", — говорится в релизе.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во дворе дома в Орловке, где пострадал мужчина. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано, добавил губернатор.
ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами различные объекты в Крыму, прежде всего Севастополь — главную базу Черноморского флота. Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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