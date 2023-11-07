https://ria.ru/20231107/bespilotnik-1907812886.html

В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина

В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 07.11.2023

В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина

Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьезных повреждений зданий и коммуникаций нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T07:53

2023-11-07T07:53

2023-11-07T07:53

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

республика крым

черное море

михаил развожаев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьезных повреждений зданий и коммуникаций нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило во вторник утром, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом. Развожаев сообщал, что обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома. "По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал губернатор. Он отметил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано. Кроме того, есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

https://ria.ru/20231107/obstrely-1907801079.html

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

севастополь

россия

республика крым

черное море

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происшествия, севастополь, россия, республика крым, черное море, михаил развожаев