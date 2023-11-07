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В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/bespilotnik-1907812886.html
В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина
В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 07.11.2023
В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина
Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьезных повреждений зданий и коммуникаций нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:53
2023-11-07T07:53
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
республика крым
черное море
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьезных повреждений зданий и коммуникаций нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило во вторник утром, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом. Развожаев сообщал, что обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома. "По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал губернатор. Он отметил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано. Кроме того, есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.
https://ria.ru/20231107/obstrely-1907801079.html
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севастополь
россия
республика крым
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происшествия, севастополь, россия, республика крым, черное море, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, Черное море, Михаил Развожаев
В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадал мужчина

Развожаев: в Севастополе при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьезных повреждений зданий и коммуникаций нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило во вторник утром, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом. Развожаев сообщал, что обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома.
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"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал губернатор.
Он отметил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано. Кроме того, есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияРеспублика КрымЧерное мореМихаил Развожаев
 
 
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