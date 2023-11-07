https://ria.ru/20231107/bayden-1908041543.html
Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ
Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023
Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ
Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для продвижения в вопросе освобождения пленных,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:21
2023-11-07T23:21
2023-11-07T23:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для продвижения в вопросе освобождения пленных, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников обеих стран."Байден призвал... Нетаньяху... согласиться на трехдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении портала.По информации Axios, США, Израиль и Катар обсуждают предложение, согласно которому ХАМАС освободит 10-15 пленных, а паузой воспользуется для верификации их личностей и передачи списка имен тех, кого движение удерживает.Однако, как отмечают чиновники, Нетаньяху заявил Байдену, что не доверяет ХАМАС. Израильский премьер также считает, что из-за паузы Израиль может лишиться международной поддержки операции в секторе Газа. В Тель-Авиве также указали на то, что Нетаньяху рассматривает паузу в три дня как прекращение огня.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, США, Катар, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС
Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ
Axios: Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу для освобождения пленных