https://ria.ru/20231107/bayden-1908041543.html

Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ

Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023

Байден призвал Нетаньяху согласиться на паузу в боях в Газе, пишут СМИ

Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для продвижения в вопросе освобождения пленных,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T23:21

2023-11-07T23:21

2023-11-07T23:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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сша

катар

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях для продвижения в вопросе освобождения пленных, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников обеих стран."Байден призвал... Нетаньяху... согласиться на трехдневную паузу в боях, чтобы позволить добиться продвижения в вопросе освобождения некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении портала.По информации Axios, США, Израиль и Катар обсуждают предложение, согласно которому ХАМАС освободит 10-15 пленных, а паузой воспользуется для верификации их личностей и передачи списка имен тех, кого движение удерживает.Однако, как отмечают чиновники, Нетаньяху заявил Байдену, что не доверяет ХАМАС. Израильский премьер также считает, что из-за паузы Израиль может лишиться международной поддержки операции в секторе Газа. В Тель-Авиве также указали на то, что Нетаньяху рассматривает паузу в три дня как прекращение огня.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас