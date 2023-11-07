https://ria.ru/20231107/bayden-1908008003.html
Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос
Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос - РИА Новости, 07.11.2023
Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%, свидетельствуют данные нового социологического опроса. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:45
2023-11-07T19:45
2023-11-07T19:45
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%, свидетельствуют данные нового социологического опроса. Как показывает совместный опрос агентства Рейтер и компании Ipsos, рейтинг Байдена снизился по сравнению с 40% одобрения в октябре и 42% в сентябре, опустившись к худшему с апреля значению. По этим же данным, возросло число людей, считающих "международные войны и конфликты" главной проблемой для США – в октябре таковых было 4%, а в ноябре стало 8%. Двадцать процентов респондентов назвали главной обеспокоенностью экономику. Опрос проводили среди 1019 избирателей по всем США, погрешность составляет три процентных пункта.
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
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в мире, сша, джо байден
Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос
Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%, свидетельствуют данные
нового социологического опроса.
Как показывает совместный опрос агентства Рейтер и компании Ipsos, рейтинг Байдена снизился по сравнению с 40% одобрения в октябре и 42% в сентябре, опустившись к худшему с апреля значению.
По этим же данным, возросло число людей, считающих "международные войны и конфликты" главной проблемой для США – в октябре таковых было 4%, а в ноябре стало 8%. Двадцать процентов респондентов назвали главной обеспокоенностью экономику.
Опрос проводили среди 1019 избирателей по всем США, погрешность составляет три процентных пункта.
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