https://ria.ru/20231107/bayden-1908008003.html

Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос

Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос - РИА Новости, 07.11.2023

Рейтинг Байдена снизился третий месяц подряд, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%, свидетельствуют данные нового социологического опроса. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:45

2023-11-07T19:45

2023-11-07T19:45

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%, свидетельствуют данные нового социологического опроса. Как показывает совместный опрос агентства Рейтер и компании Ipsos, рейтинг Байдена снизился по сравнению с 40% одобрения в октябре и 42% в сентябре, опустившись к худшему с апреля значению. По этим же данным, возросло число людей, считающих "международные войны и конфликты" главной проблемой для США – в октябре таковых было 4%, а в ноябре стало 8%. Двадцать процентов респондентов назвали главной обеспокоенностью экономику. Опрос проводили среди 1019 избирателей по всем США, погрешность составляет три процентных пункта.

https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html

сша

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в мире, сша, джо байден