https://ria.ru/20231107/batalon-1907805540.html
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ
Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:36
2023-11-07T04:36
2023-11-07T04:58
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) "Каскад" на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет, рассказал РИА Новости командир взвода - инструктор ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек". "Никаких нет у них (у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого - ред.) ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - все то же самое, кормят точно так же", - сказал собеседник агентства. По его словам, единственное отличие - на первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения. Он добавил, что неуставные отношения будут пресекать. "В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил военнослужащий. О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ
Инструктор: дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) "Каскад" на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет, рассказал РИА Новости командир взвода - инструктор ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек".
"Никаких нет у них (у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого - ред.) ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - все то же самое, кормят точно так же", - сказал собеседник агентства.
По его словам, единственное отличие - на первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения.
Он добавил, что неуставные отношения будут пресекать.
"В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил военнослужащий.
О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ
, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.
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