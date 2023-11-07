Рейтинг@Mail.ru
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 07.11.2023 (обновлено: 04:58 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/batalon-1907805540.html
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ
Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T04:36
2023-11-07T04:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907805249_6:0:1910:1071_1920x0_80_0_0_d26b4c187dfba336bca982e56e54c405.jpg
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) "Каскад" на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет, рассказал РИА Новости командир взвода - инструктор ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек". "Никаких нет у них (у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого - ред.) ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - все то же самое, кормят точно так же", - сказал собеседник агентства. По его словам, единственное отличие - на первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения. Он добавил, что неуставные отношения будут пресекать. "В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил военнослужащий. О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907805249_244:0:1672:1071_1920x0_80_0_0_950eb656a362496425a81106a0b6593d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ

Инструктор: дедовщины в отношении бывших бойцов ВСУ в ОБТФ "Каскад" не будет

© РИА НовостиБойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) "Каскад" на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет, рассказал РИА Новости командир взвода - инструктор ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек".
"Никаких нет у них (у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого - ред.) ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - все то же самое, кормят точно так же", - сказал собеседник агентства.
По его словам, единственное отличие - на первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения.
Он добавил, что неуставные отношения будут пресекать.
"В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил военнослужащий.
О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
15 сентября, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала