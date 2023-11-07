https://ria.ru/20231107/batalon-1907805540.html

В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ

В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2023

В ОБТФ "Каскад" пообещали не допустить дедовщины в отношении экс-бойцов ВСУ

Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:36

2023-11-07T04:36

2023-11-07T04:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных, будут проходить службу в российском оперативно-боевом тактическом формировании (ОБТФ) "Каскад" на общих условиях, никаких возможных проявлений дедовщины среди них или в их отношении допускаться не будет, рассказал РИА Новости командир взвода - инструктор ОБТФ "Каскад" с позывным "Чек". "Никаких нет у них (у бойцов батальона имени Богдана Хмельницкого - ред.) ограничений, они такие же, как и мы. Довольствие такое же, одежда, обмундирование - все то же самое, кормят точно так же", - сказал собеседник агентства. По его словам, единственное отличие - на первое время у военнослужащих батальона Хмельницкого будут ограничения на увольнения. Он добавил, что неуставные отношения будут пресекать. "В плане дедовщины и неуставных отношений - то, что они служили в украинской армии - такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться устроить дедовщину по поводу них либо какие-то ограничения им устраивать - это будет пресекаться на корню", - добавил военнослужащий. О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений.

https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины