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В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом - РИА Новости, 07.11.2023
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Туризм
 
15:30 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/bali-1907911135.html
В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом
В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом - РИА Новости, 07.11.2023
В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом
Власти индонезийского острова Бали ужесточат проверки здоровья прибывающих в аэропорт туристов из-за вспышки вируса обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:30
2023-11-07T15:30
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали ужесточат проверки здоровья прибывающих в аэропорт туристов из-за вспышки вируса обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun."В столице Индонезии Джакарте в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания, и Бали принимает активные меры по предотвращению распространения инфекции на популярное направление. Таким образом, пассажиры и экипажи авиакомпаний должны будут пройти проверку в главном аэропорту острова. Это касается как внутренних, так и международных путешественников. Для обнаружения повышенной температуры будут использоваться тепловизионные камеры", — пишет издание.Уточняется, что эта превентивная мера направлена на поддержание безопасности и комфорта посетителей воздушной гавани, а также на предотвращение распространения вируса в регионе Бали.По данным издания, власти Индонезии предполагают, что из-за вспышки вируса обезьяньей оспы могут пострадать около 3600 граждан. В Джакарте предпринимаются усилия по отслеживанию контактов, чтобы обеспечить общественную безопасность.Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заболевания. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11 процентов. ВОЗ 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Джакарта, ВОЗ
В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом

Власти Бали проверяют туристов в аэропортах из-за вспышки вируса обезьяньей оспы

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали ужесточат проверки здоровья прибывающих в аэропорт туристов из-за вспышки вируса обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun.
"В столице Индонезии Джакарте в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания, и Бали принимает активные меры по предотвращению распространения инфекции на популярное направление. Таким образом, пассажиры и экипажи авиакомпаний должны будут пройти проверку в главном аэропорту острова. Это касается как внутренних, так и международных путешественников. Для обнаружения повышенной температуры будут использоваться тепловизионные камеры", — пишет издание.
Уточняется, что эта превентивная мера направлена на поддержание безопасности и комфорта посетителей воздушной гавани, а также на предотвращение распространения вируса в регионе Бали.
По данным издания, власти Индонезии предполагают, что из-за вспышки вируса обезьяньей оспы могут пострадать около 3600 граждан. В Джакарте предпринимаются усилия по отслеживанию контактов, чтобы обеспечить общественную безопасность.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заболевания. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11 процентов. ВОЗ 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире.
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