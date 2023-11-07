https://ria.ru/20231107/bali-1907911135.html

В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом

В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом - РИА Новости, 07.11.2023

В аэропортах Бали проверяют туристов из-за роста заражения опасным вирусом

Власти индонезийского острова Бали ужесточат проверки здоровья прибывающих в аэропорт туристов из-за вспышки вируса обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:30

2023-11-07T15:30

2023-11-07T15:30

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали ужесточат проверки здоровья прибывающих в аэропорт туристов из-за вспышки вируса обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun."В столице Индонезии Джакарте в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания, и Бали принимает активные меры по предотвращению распространения инфекции на популярное направление. Таким образом, пассажиры и экипажи авиакомпаний должны будут пройти проверку в главном аэропорту острова. Это касается как внутренних, так и международных путешественников. Для обнаружения повышенной температуры будут использоваться тепловизионные камеры", — пишет издание.Уточняется, что эта превентивная мера направлена на поддержание безопасности и комфорта посетителей воздушной гавани, а также на предотвращение распространения вируса в регионе Бали.По данным издания, власти Индонезии предполагают, что из-за вспышки вируса обезьяньей оспы могут пострадать около 3600 граждан. В Джакарте предпринимаются усилия по отслеживанию контактов, чтобы обеспечить общественную безопасность.Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия. На настоящий момент в мире подтверждено более 90 тысяч случаев заболевания. Уровень человеческой смертности от оспы обезьян может достигать 11 процентов. ВОЗ 23 июля 2022 года объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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