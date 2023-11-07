Автопарк Подмосковья пополнили 1,3 тысячи новых автобусов "Мострансавто"
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подвижной состав "Мострансавто" пополнился на 1,3 тысячи новых автобусов, вышедших в 2023 году на рейсы по Подмосковью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав "Мострансавто" и закупать современные автобусы, в которых пассажирам комфортно и зимой, и летом. В прошлом году на маршруты в разных муниципалитетах области вышли 435 автобусов, а в этом году в три раза больше - 1,3 тысячи. Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и другие территории", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным главы региона, в новых автобусах для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены: встроенная механическая аппарель, место с креплениями для инвалидных колясок, а также кнопка связи с водителем.
Новые автобусы уже курсируют в Балашихе. Последние 40 автобусов ПАЗ среднего класса, которые поступили в различные филиалы "Мострансавто", рассчитаны на перевозку 60 человек (23 сидячих места. Новые транспортные средства выходят на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена автобусов на новые современные модели, добавили в пресс-службе.