https://ria.ru/20231107/avtobusy-1907894250.html

Автопарк Подмосковья пополнили 1,3 тысячи новых автобусов "Мострансавто"

Автопарк Подмосковья пополнили 1,3 тысячи новых автобусов "Мострансавто" - РИА Новости, 07.11.2023

Автопарк Подмосковья пополнили 1,3 тысячи новых автобусов "Мострансавто"

Подвижной состав "Мострансавто" пополнился на 1,3 тысячи новых автобусов, вышедших в 2023 году на рейсы по Подмосковью, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:04

2023-11-07T14:04

2023-11-07T14:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

общественный транспорт

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подвижной состав "Мострансавто" пополнился на 1,3 тысячи новых автобусов, вышедших в 2023 году на рейсы по Подмосковью, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав "Мострансавто" и закупать современные автобусы, в которых пассажирам комфортно и зимой, и летом. В прошлом году на маршруты в разных муниципалитетах области вышли 435 автобусов, а в этом году в три раза больше - 1,3 тысячи. Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и другие территории", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным главы региона, в новых автобусах для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены: встроенная механическая аппарель, место с креплениями для инвалидных колясок, а также кнопка связи с водителем. Новые автобусы уже курсируют в Балашихе. Последние 40 автобусов ПАЗ среднего класса, которые поступили в различные филиалы "Мострансавто", рассчитаны на перевозку 60 человек (23 сидячих места. Новые транспортные средства выходят на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена автобусов на новые современные модели, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/transport-1901539964.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мострансавто, общественный транспорт, андрей воробьев