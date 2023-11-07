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В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге - РИА Новости, 07.11.2023
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге
Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:11
2023-11-07T09:11
2023-11-07T09:11
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Новинской поступило к спасателям в 8.43 (6.43 мск). "На площади 10 квадратных метров горел автобус. По оперативным данным, в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства. Через 16 минут открытое горение в автобусе было ликвидировано, пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
https://ria.ru/20231105/dtp-1907563472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге
Автобус сгорел посреди дороги на улице Новинской в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Новинской поступило к спасателям в 8.43 (6.43 мск).
"На площади 10 квадратных метров горел автобус. По оперативным данным, в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.
Через 16 минут открытое горение в автобусе было ликвидировано, пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
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