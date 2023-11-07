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В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге - РИА Новости, 07.11.2023
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В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге - РИА Новости, 07.11.2023
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге
Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:11
2023-11-07T09:11
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Новинской поступило к спасателям в 8.43 (6.43 мск). "На площади 10 квадратных метров горел автобус. По оперативным данным, в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства. Через 16 минут открытое горение в автобусе было ликвидировано, пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
https://ria.ru/20231105/dtp-1907563472.html
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге

Автобус сгорел посреди дороги на улице Новинской в Екатеринбурге

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Новинской поступило к спасателям в 8.43 (6.43 мск).
"На площади 10 квадратных метров горел автобус. По оперативным данным, в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства.
Через 16 минут открытое горение в автобусе было ликвидировано, пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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