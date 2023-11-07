https://ria.ru/20231107/avtobus-1907818099.html

В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге

В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге - РИА Новости, 07.11.2023

В Екатеринбурге автобус сгорел на дороге

Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:11

2023-11-07T09:11

2023-11-07T09:11

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Автобус сгорел посреди дороги в Екатеринбурге, в момент пожара в нем находился только водитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, сообщение о возгорании по улице Новинской поступило к спасателям в 8.43 (6.43 мск). "На площади 10 квадратных метров горел автобус. По оперативным данным, в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Информации о пострадавших не поступало", – сказал собеседник агентства. Через 16 минут открытое горение в автобусе было ликвидировано, пожар тушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

https://ria.ru/20231105/dtp-1907563472.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)