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США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско - РИА Новости, 07.11.2023
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02:22 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ates-1907800524.html
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско - РИА Новости, 07.11.2023
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
Соединенные Штаты пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:22
2023-11-07T02:22
в мире
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алексей оверчук
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско, заявил старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй. "Соединенные Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече", - сообщил он журналистам на вопрос о приглашении России к участию в саммите АТЭС. Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, сан-франциско, сша, россия, алексей оверчук, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, США, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкГород Сан-Франциско
Город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско, заявил старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй.
«
"Соединенные Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече", - сообщил он журналистам на вопрос о приглашении России к участию в саммите АТЭС.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения.
Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Эксперты объяснили решение США пригласить Россию на саммит АТЭС
2 ноября, 10:52
 
В миреСан-ФранцискоСШАРоссияАлексей ОверчукСаммит АТЭС
 
 
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