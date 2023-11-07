https://ria.ru/20231107/ates-1907800524.html
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско - РИА Новости, 07.11.2023
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
Соединенные Штаты пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T02:22
2023-11-07T02:22
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к участию в саммите лидеров в ноябре в Сан-Франциско, заявил старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй. "Соединенные Штаты пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече", - сообщил он журналистам на вопрос о приглашении России к участию в саммите АТЭС. Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос участия российской делегации после очередного витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения. Ранее в американском госдепартаменте заявили РИА Новости, что США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, сан-франциско, сша, россия, алексей оверчук, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, США, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС
США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско
Госдеп: США пригласили всех членов АТЭС на встречу лидеров в Сан-Франциско