https://ria.ru/20231107/argali-1907952323.html

Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае

Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае - РИА Новости, 07.11.2023

Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае

В Республике Алтай засняли на видео новорожденного краснокнижного аргали, кадры публикует Telegram-канал Сайлюгемского национального парка. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:37

2023-11-07T16:37

2023-11-07T18:18

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БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. В Республике Алтай засняли на видео новорожденного краснокнижного аргали, кадры публикует Telegram-канал Сайлюгемского национального парка. "Я родился! Ягненок аргали, малыш-барашек появился на свет. Качается, встает на ножки-кривульки. Камера поймала чудо расчудесное. Первые минуты жизни алтайского горного барашка. Даже пуповина еще не отпала! Сказка, да и только. Таинство", —говорится в сообщении.Отмечается, что фотоловушка поймала аргали в двадцатых числах апреля. Это самое раннее появление на свет горного барана, зафиксированное сотрудниками нацпарка на Алтае. "К сожалению, жизнь в горах жестока. Около 60 процентов ягнят первую свою зиму не переживут: мороз, высокий снег, который прячет траву и мешает прокормиться даже взрослым баранам, да и хищники, живущие в горах повсеместно: волки, снежные барсы, беркуты, росомахи. Пусть у этого ягненка все будет благополучно!" — сказано в публикации. Аргали, или алтайский горный баран, занесен в Красную книгу России, а также в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Сайлюгемский нацпарк — первый национальный парк в Республике Алтай. Он создан для сохранения аргали и снежного барса в Кош-Агачском районе.

https://ria.ru/20231107/tigritsa-1907804350.html

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Новорожденный ягненок аргали в Сайлюгемском нацпарке Новорожденный ягненок аргали в Сайлюгемском нацпарке 2023-11-07T16:37 true PT1M01S

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Ольга Фомченкова

республика алтай, кош-агачский район, общество