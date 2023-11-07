https://ria.ru/20231107/argali-1907952323.html
Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае
Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае - РИА Новости, 07.11.2023
Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае
В Республике Алтай засняли на видео новорожденного краснокнижного аргали, кадры публикует Telegram-канал Сайлюгемского национального парка. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:37
2023-11-07T16:37
2023-11-07T18:18
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БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. В Республике Алтай засняли на видео новорожденного краснокнижного аргали, кадры публикует Telegram-канал Сайлюгемского национального парка. "Я родился! Ягненок аргали, малыш-барашек появился на свет. Качается, встает на ножки-кривульки. Камера поймала чудо расчудесное. Первые минуты жизни алтайского горного барашка. Даже пуповина еще не отпала! Сказка, да и только. Таинство", —говорится в сообщении.Отмечается, что фотоловушка поймала аргали в двадцатых числах апреля. Это самое раннее появление на свет горного барана, зафиксированное сотрудниками нацпарка на Алтае. "К сожалению, жизнь в горах жестока. Около 60 процентов ягнят первую свою зиму не переживут: мороз, высокий снег, который прячет траву и мешает прокормиться даже взрослым баранам, да и хищники, живущие в горах повсеместно: волки, снежные барсы, беркуты, росомахи. Пусть у этого ягненка все будет благополучно!" — сказано в публикации. Аргали, или алтайский горный баран, занесен в Красную книгу России, а также в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Сайлюгемский нацпарк — первый национальный парк в Республике Алтай. Он создан для сохранения аргали и снежного барса в Кош-Агачском районе.
https://ria.ru/20231107/tigritsa-1907804350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новорожденный ягненок аргали в Сайлюгемском нацпарке
Новорожденный ягненок аргали в Сайлюгемском нацпарке
2023-11-07T16:37
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика алтай, кош-агачский район, общество
Хорошие новости, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Общество
Новорожденный краснокнижный аргали попал на видео на Алтае
На Алтае новорожденный краснокнижный аргали попал на видео
БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости.
В Республике Алтай засняли на видео новорожденного краснокнижного аргали, кадры публикует Telegram-канал
Сайлюгемского национального парка.
"Я родился! Ягненок аргали, малыш-барашек появился на свет. Качается, встает на ножки-кривульки. Камера поймала чудо расчудесное. Первые минуты жизни алтайского горного барашка. Даже пуповина еще не отпала! Сказка, да и только. Таинство", —говорится в сообщении.
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Отмечается, что фотоловушка поймала аргали в двадцатых числах апреля. Это самое раннее появление на свет горного барана, зафиксированное сотрудниками нацпарка на Алтае.
"К сожалению, жизнь в горах жестока. Около 60 процентов ягнят первую свою зиму не переживут: мороз, высокий снег, который прячет траву и мешает прокормиться даже взрослым баранам, да и хищники, живущие в горах повсеместно: волки, снежные барсы, беркуты, росомахи. Пусть у этого ягненка все будет благополучно!" — сказано в публикации.
Аргали, или алтайский горный баран, занесен в Красную книгу России
, а также в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.
Сайлюгемский нацпарк — первый национальный парк в Республике Алтай. Он создан для сохранения аргали и снежного барса в Кош-Агачском районе
.
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