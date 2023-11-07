В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах
В парламент Эстонии направили законопроект о замороженных активах РФ
Здание эстонского парламента в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя - РИА Новости. Конституционная комиссия парламента Эстонии решила поддержать и направить пленарному заседанию на первое чтение инициированный правительством законопроект о замороженных активах России, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
По словам главы конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, Европейский союз принял 11 пакетов санкций в отношении России и планирует ужесточить санкции. "В то же время мы на внутригосударственном уровне должны внести уточнения в законы, чтобы никто не смог найти лазейки в уже существующих санкциях. Также необходимо создать регулирование, которое позволило бы использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба активы, замороженные в Эстонии на основании международных санкций", - приводит слова Терраса пресс-служба.
Законопроект на заседании конституционной комиссии представил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий. Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.
По данным МИД, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".