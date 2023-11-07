https://ria.ru/20231107/aes-1907884356.html

В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС

В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС - РИА Новости, 07.11.2023

В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:42

2023-11-07T13:42

2023-11-07T13:42

россия

еврокомиссия

кадри симсон

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. "Мы видим ощутимые результаты в диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов. Однако впереди еще много работы. Еврокомиссия в настоящее время оценивает другие формы зависимости (от России - ред.), связанные с запчастями, различными компонентами и услугами по техобслуживанию реакторов российской разработки. Очень важно оценить возможные последствия любых форм зависимости и оперативно их устранить", - заявила представитель Еврокомиссии, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе. При этом еврокомиссар подчеркнула, что "пять операторов из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, эксплуатирующих реакторы российского производства, добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива". Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома. В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.

https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, еврокомиссия, кадри симсон, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии