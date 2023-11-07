В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
Еврокомиссар: странам ЕС нужно снизить зависимость от России в обслуживании АЭС
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании.
"Мы видим ощутимые результаты в диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов. Однако впереди еще много работы. Еврокомиссия в настоящее время оценивает другие формы зависимости (от России - ред.), связанные с запчастями, различными компонентами и услугами по техобслуживанию реакторов российской разработки. Очень важно оценить возможные последствия любых форм зависимости и оперативно их устранить", - заявила представитель Еврокомиссии, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе. При этом еврокомиссар подчеркнула, что "пять операторов из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, эксплуатирующих реакторы российского производства, добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива".
Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома.