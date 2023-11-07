Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/aes-1907884356.html
В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС - РИА Новости, 07.11.2023
В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:42
2023-11-07T13:42
россия
еврокомиссия
кадри симсон
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. "Мы видим ощутимые результаты в диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов. Однако впереди еще много работы. Еврокомиссия в настоящее время оценивает другие формы зависимости (от России - ред.), связанные с запчастями, различными компонентами и услугами по техобслуживанию реакторов российской разработки. Очень важно оценить возможные последствия любых форм зависимости и оперативно их устранить", - заявила представитель Еврокомиссии, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе. При этом еврокомиссар подчеркнула, что "пять операторов из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, эксплуатирующих реакторы российского производства, добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива". Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома. В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_956:164:3364:1970_1920x0_80_0_0_baf347c306c96597866eefb50e385ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, кадри симсон, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, Кадри Симсон, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС

Еврокомиссар: странам ЕС нужно снизить зависимость от России в обслуживании АЭС

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании.
"Мы видим ощутимые результаты в диверсификации поставок ядерного топлива для реакторов. Однако впереди еще много работы. Еврокомиссия в настоящее время оценивает другие формы зависимости (от России - ред.), связанные с запчастями, различными компонентами и услугами по техобслуживанию реакторов российской разработки. Очень важно оценить возможные последствия любых форм зависимости и оперативно их устранить", - заявила представитель Еврокомиссии, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе. При этом еврокомиссар подчеркнула, что "пять операторов из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, эксплуатирующих реакторы российского производства, добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива".
Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома.
В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
Реакторный зал энергоблока - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Россия продемонстрировала свои ядерные возможности
25 июля, 08:00
 
РоссияЕврокомиссияКадри СимсонЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала