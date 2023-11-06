https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям - РИА Новости, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что существуют опасения, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:03
2023-11-06T11:03
2023-11-06T11:03
выставка-форум "россия"
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украина
нидерланды
владимир константинов
центральный музей тавриды
выставка-форум "россия"
республика крым
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что существуют опасения, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных коллекционеров. Ранее Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. "О судьбе коллекции мне ничего неизвестно… У меня очень плохое предчувствие, что она может оказаться в руках частных западных коллекционеров. Коллекция может рассосаться по частным коллекциям, как это было на примере египетских и индийских артефактов", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.По его словам, Украине коллекция скифского золота не нужна. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20230611/zoloto-1877457921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амстердам, украина, нидерланды, владимир константинов, центральный музей тавриды, выставка-форум "россия", республика крым, золото скифов, ситуация вокруг коллекции скифского золота
Выставка-форум "Россия", Амстердам, Украина, Нидерланды, Владимир Константинов, Центральный музей Тавриды, Выставка-форум "Россия", Республика Крым, Золото скифов, Ситуация вокруг коллекции скифского золота
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
Константинов выразил опасения, что скифское золото окажется в частных коллекциях
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что существуют опасения, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных коллекционеров.
Ранее Верховный суд Нидерландов
оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама
о передаче коллекции "скифского золота" Украине
.
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
"О судьбе коллекции мне ничего неизвестно… У меня очень плохое предчувствие, что она может оказаться в руках частных западных коллекционеров. Коллекция может рассосаться по частным коллекциям, как это было на примере египетских и индийских артефактов", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его словам, Украине коллекция скифского золота не нужна.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды
, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн
, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В Крыму предрекли скифскому золоту на Украине печальную судьбу