https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям

В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям - РИА Новости, 06.11.2023

В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что существуют опасения, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:03

2023-11-06T11:03

2023-11-06T11:03

выставка-форум "россия"

амстердам

украина

нидерланды

владимир константинов

центральный музей тавриды

выставка-форум "россия"

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae7afb0687cf8a89e27dfa65e1a0a6c2.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что существуют опасения, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных коллекционеров. Ранее Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. "О судьбе коллекции мне ничего неизвестно… У меня очень плохое предчувствие, что она может оказаться в руках частных западных коллекционеров. Коллекция может рассосаться по частным коллекциям, как это было на примере египетских и индийских артефактов", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.По его словам, Украине коллекция скифского золота не нужна. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

https://ria.ru/20230611/zoloto-1877457921.html

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амстердам, украина, нидерланды, владимир константинов, центральный музей тавриды, выставка-форум "россия", республика крым, золото скифов, ситуация вокруг коллекции скифского золота