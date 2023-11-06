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В Приамурье японские журавли готовятся к перелету на юг
В Приамурье японские журавли готовятся к перелету на юг - РИА Новости, 06.11.2023
В Приамурье японские журавли готовятся к перелету на юг
Семья краснокнижных японских журавлей, обитающих в Приамурье, вместе с другими парами готовятся к перелету на зимовку, рассказал в Telegram-канале представитель РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:11
2023-11-06T11:11
2023-11-06T12:25
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя — РИА Новости. Семья краснокнижных японских журавлей, обитающих в Приамурье, вместе с другими парами готовятся к перелету на зимовку, рассказал в Telegram-канале представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин. Сейчас Снежинка и Подснежник доедают последнюю кукурузу на заснеженных полях около села Красное. "Причем они объединились еще с двумя парами японцев, у одной из которых тоже был один птенец. Всего в группе было восемь журавлей (шесть взрослых и два птенца)", — написал эколог.По его словам, птенец Снежинки и Подснежника Алим постепенно меняет окрас с бурого на белый и тоже готовится к дальнему перелету на юг. "Несмотря на морозы и снег, японские журавли могут оставаться здесь еще одну-две недели. Самое важное для них — это незамерзшая вода, доступ к которой у них еще пока есть на Амуре и в некоторых ручьях. Возможно, до момента отлета к ним присоединятся другие японские журавли, которые гнездились в Муравьевском заказнике", — рассказал Сасин. В прошлые годы Снежинка улетала в Китай примерно 15 ноября. Журавлиха Снежинка выпущена в природу из станции реинтродукции редких птиц Хинганского заповедника. Она успешно адаптировалась в диких условиях и прошлой осенью отправилась зимовать на юг Китая. Весной, вернувшись в Приамурье, она образовала пару с другим журавлем — Подснежником. Первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, но в июне у них появился первый птенец — Алим. Брат Снежинки Снеговик живет в вольере Муравьевского парка вместе с журавлихой Нико. Они образовали пару и стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья.
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китай, амур (река), общество, амурская область
Хорошие новости, Китай, Амур (река), Общество, Амурская область
В Приамурье японские журавли готовятся к перелету на юг
Японские журавли Снежинка и Подснежник в Приамурье готовятся лететь на зимовку
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя — РИА Новости.
Семья краснокнижных японских журавлей, обитающих в Приамурье, вместе с другими парами готовятся к перелету на зимовку, рассказал в Telegram-канале
представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин.
Сейчас Снежинка и Подснежник доедают последнюю кукурузу на заснеженных полях около села Красное.
«
"Причем они объединились еще с двумя парами японцев, у одной из которых тоже был один птенец. Всего в группе было восемь журавлей (шесть взрослых и два птенца)", — написал эколог.
По его словам, птенец Снежинки и Подснежника Алим постепенно меняет окрас с бурого на белый и тоже готовится к дальнему перелету на юг.
"Несмотря на морозы и снег, японские журавли могут оставаться здесь еще одну-две недели. Самое важное для них — это незамерзшая вода, доступ к которой у них еще пока есть на Амуре
и в некоторых ручьях. Возможно, до момента отлета к ним присоединятся другие японские журавли, которые гнездились в Муравьевском заказнике", — рассказал Сасин.
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В прошлые годы Снежинка улетала в Китай
примерно 15 ноября.
Журавлиха Снежинка выпущена в природу из станции реинтродукции редких птиц Хинганского заповедника. Она успешно адаптировалась в диких условиях и прошлой осенью отправилась зимовать на юг Китая. Весной, вернувшись в Приамурье, она образовала пару с другим журавлем — Подснежником. Первая их кладка яиц сгорела в лесных пожарах, но в июне у них появился первый птенец — Алим.
Брат Снежинки Снеговик живет в вольере Муравьевского парка вместе с журавлихой Нико. Они образовали пару и стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья.
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