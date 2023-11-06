https://ria.ru/20231106/zaporozhe-1907664121.html

Запорожская область планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы

Запорожская область планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы - РИА Новости, 06.11.2023

Запорожская область планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы

Запорожская область постепенно планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы и перестать быть дотационным регионом России, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:34

2023-11-06T06:34

2023-11-06T06:34

экономика

запорожская область

россия

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Запорожская область постепенно планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы и перестать быть дотационным регионом России, заявил на пресс-конференции губернатор Евгений Балицкий. "У нас очень высокая собираемость по электричеству, по коммунальным платежам, у нас работает более 130 промышленных предприятий, по сельскому хозяйству… И в целом, я надеюсь, что мы выйдем на самоокупаемость в ближайшие несколько лет. Мы пока собрали порядка 10 миллиардов рублей в этом году, нами с области собрано собственных денег, из тех 65 (миллиардов), которые нам дает дотацией "большая земля", наш федеральный центр. Но это пока 10 миллиардов, в следующем году от 15 до 20 планируем в бюджете, и, ориентировочно, к третьему-четвертому году мы планируем выйти на самоокупаемость области, где мы бы перестали быть реципиентом, а стали донором для нашей родины", - подчеркнул Балицкий. При этом он отметил, что одной из основных проблем, стоящих на пути к самоокупаемости, являются сложности с кредитованием в регионе. "Начинает работать кредитная история, хотя кредитование происходит за счет "большой земли". У нас банковская сфера хоть и представлена достаточно развернуто, но, к сожалению, пока нет нормального страхования, нет пока нормальных залогов, поскольку много еще чего находится в переходном этапе от старой системы к новой. И, соответственно, это сильно обуславливает торможение процесса выдачи кредитов, когда нет залога. Мы над этим работаем", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20231106/aviakhab-1907662044.html

запорожская область

россия

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экономика, запорожская область, россия, евгений балицкий