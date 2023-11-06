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Запад случайно помог рублю, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
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11:45 06.11.2023 (обновлено: 13:00 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/zapad-1907692760.html
Запад случайно помог рублю, пишут СМИ
Запад случайно помог рублю, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
Запад случайно помог рублю, пишут СМИ
Потолок на российскую нефть, введенный G7, все больше теряет эффективность, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:45
2023-11-06T13:00
экономика
цены на нефть
россия
москва
g7
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потолок на российскую нефть, введенный G7, все больше теряет эффективность, пишет The Wall Street Journal."Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем &lt;…&gt;. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали", — говорится в статье.Как отметили в JPMorgan Chase, установление лимита цен на нефть уже перестало быть эффективной мерой, так как по мере роста экспорта улучшение торгового положения России способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.В конце октября издание Foreign Policy уже писало, что решение Запада установить верхнюю границу цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России. Хоть в первое время эти ограничения и сказывались, сегодня Москва уже полностью к ним адаптировалась. В частности, она начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими этот шаг. Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления — ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, полагает Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике.По информации Международного энергетического агентства, в сентябре российский нефтяной экспорт вырос по сравнению с августом на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона. Таким образом, Россия получила крупнейшую с июля 2022 года выручку в размере 18,8 миллиарда долларов.
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экономика, цены на нефть, россия, москва, g7, международное энергетическое агентство
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, G7, Международное энергетическое агентство
Запад случайно помог рублю, пишут СМИ

WSJ: ценовой потолок на российскую нефть не работает, рубль укрепляется

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Потолок на российскую нефть, введенный G7, все больше теряет эффективность, пишет The Wall Street Journal.
"Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем <…>. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали", — говорится в статье.
Как отметили в JPMorgan Chase, установление лимита цен на нефть уже перестало быть эффективной мерой, так как по мере роста экспорта улучшение торгового положения России способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.
В конце октября издание Foreign Policy уже писало, что решение Запада установить верхнюю границу цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России. Хоть в первое время эти ограничения и сказывались, сегодня Москва уже полностью к ним адаптировалась. В частности, она начала вести усиленную торговлю со странами, не поддержавшими этот шаг. Тем не менее, говорится в статье, сторонники ограничения предлагают различные варианты его усиления — ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это, полагает Foreign Policy, лишь нанесет вред мировой экономике.
По информации Международного энергетического агентства, в сентябре российский нефтяной экспорт вырос по сравнению с августом на 460 тысяч баррелей в сутки — до 7,6 миллиона. Таким образом, Россия получила крупнейшую с июля 2022 года выручку в размере 18,8 миллиарда долларов.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваG7Международное энергетическое агентство
 
 
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