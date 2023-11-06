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Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе
В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T00:02
2023-11-06T00:02
2023-11-06T00:15
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне".О первых таких инцидентах в городе телеканал сообщил в 16.35 дня, а в 22.06 вечера — о вторых. В промежутке между 22.55 по 23.27 отдельными публикациями он уведомил о еще четырех."В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в одном из постов.В 21.56 вечера в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе
"Общественное": в Одессе произошли четыре взрыва, объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне
".
О первых таких инцидентах в городе телеканал сообщил в 16.35 дня, а в 22.06 вечера — о вторых. В промежутке между 22.55 по 23.27 отдельными публикациями он уведомил о еще четырех.
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах
"В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в одном из постов.
В 21.56 вечера в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.