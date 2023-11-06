Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 06.11.2023 (обновлено: 00:15 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/vzryvy-1907650570.html
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе
В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T00:02
2023-11-06T00:15
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне".О первых таких инцидентах в городе телеканал сообщил в 16.35 дня, а в 22.06 вечера — о вторых. В промежутке между 22.55 по 23.27 отдельными публикациями он уведомил о еще четырех."В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в одном из постов.В 21.56 вечера в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231105/vzryvy-1907644096.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о четырех взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе произошли четыре взрыва, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Одессе примерно за полчаса прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канале "Суспильне".
О первых таких инцидентах в городе телеканал сообщил в 16.35 дня, а в 22.06 вечера — о вторых. В промежутке между 22.55 по 23.27 отдельными публикациями он уведомил о еще четырех.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрывах
Вчера, 22:39
"В Одессе снова слышны взрывы", — говорится в одном из постов.
В 21.56 вечера в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала