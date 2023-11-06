https://ria.ru/20231106/vzryv-1907653302.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 06.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Взрыв прозвучал в Николаевской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:46

2023-11-06T00:46

2023-11-06T00:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

николаевская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаевской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в области также объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, николаевская область, вооруженные силы украины