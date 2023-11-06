https://ria.ru/20231106/vystavka-1907730952.html

День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря

День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря - РИА Новости, 06.11.2023

День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря

Тамбовская область 24 декабря проведет День региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам глава региона Максим Егоров во время визита... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:11

2023-11-06T16:11

2023-11-06T16:11

тамбовская область

тамбовская область

тамбов

москва

серафим саровский (прохор мошнин)

максим егоров

зеленый патруль

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907729745_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_cdda50f7e39d7ac250fcbc0cea4dd6f0.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тамбовская область 24 декабря проведет День региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам глава региона Максим Егоров во время визита на ВДНХ. К дате проведения Дня региона готовится интересная и обширная программа - как деловая, так и развлекательная. Планируется подписать соглашения с рядом регионов и организаций. Также будут представлены и традиции региона, например, славянская свадьба. День Тамбовской области пройдет в преддверии новогодних праздников, поэтому рассказовские мастерицы свяжут игрушки и различные украшения, которыми нарядят елку для выставки "Россия". "В день региона мы будем предлагать блюда из наших главных продуктов – это всем известная тамбовская картошка и окорок. Будет и деловая программа, презентация нашей области. Гостей ждут и выступления артистов, которые известны как в нашем регионе, так и на весь мир. Приходите, будет много чего интересного", - сказал журналистам Егоров. Как отметили в пресс-службе губернатора региона, Тамбовская область активно развивает межрегиональное сотрудничество, и у региона уже установлены крепкие связи с другими субъектами. Например, с Нижегородской областью совместно проработали развитие паломнических маршрутов. Они востребованы, особенно – межрегиональный маршрут "Серафим Саровский: от Тамбова до Сарова", который объединяет культурно-историческое наследие и традиции регионов. Образ великого подвижника преподобного Серафима Саровского имеет особое значение для сохранения исторической памяти двух регионов. "Тамбов — это всего лишь 400 километров от Москвы. К нам можно приехать на выходные или в отпуск, отдохнуть в экологически чистых местах. Ведь уже 11 лет подряд наш регион в национальном рейтинге "Зеленый патруль" занимает первое место и считается самым экологически чистым регионом РФ. У нас можно хорошо поесть, отдохнуть и увидеть много интересного. Приглашаю всех в гости на выставку и, конечно, в Тамбовскую область!", - отметил Егоров. В пресс-службе уточнили, что правительство региона выстраивает свою работу так, чтобы область была комфортной для жизни, чтобы молодежь оставалась или возвращалась учиться и работать в области. Что касается развития туризма, то в Тамбовской области будет построен самый крупный арт-парк в Центральном федеральном округе - он расположится на заречной территории Тамбова. На этом месте воссоздадут крепость, благоустроят ремесленные зоны, площадки, посвященные флоре и фауне региона. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.

https://ria.ru/20231106/tambov-1907729998.html

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231105/festival-1907584556.html

тамбовская область

тамбов

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, тамбов, москва, серафим саровский (прохор мошнин), максим егоров, зеленый патруль, выставка-форум "россия"