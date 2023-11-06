https://ria.ru/20231106/vystavka-1907730952.html
День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря
День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря - РИА Новости, 06.11.2023
День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря
Тамбовская область 24 декабря проведет День региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам глава региона Максим Егоров во время визита... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:11
2023-11-06T16:11
2023-11-06T16:11
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
москва
серафим саровский (прохор мошнин)
максим егоров
зеленый патруль
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907729745_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_cdda50f7e39d7ac250fcbc0cea4dd6f0.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тамбовская область 24 декабря проведет День региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам глава региона Максим Егоров во время визита на ВДНХ. К дате проведения Дня региона готовится интересная и обширная программа - как деловая, так и развлекательная. Планируется подписать соглашения с рядом регионов и организаций. Также будут представлены и традиции региона, например, славянская свадьба. День Тамбовской области пройдет в преддверии новогодних праздников, поэтому рассказовские мастерицы свяжут игрушки и различные украшения, которыми нарядят елку для выставки "Россия". "В день региона мы будем предлагать блюда из наших главных продуктов – это всем известная тамбовская картошка и окорок. Будет и деловая программа, презентация нашей области. Гостей ждут и выступления артистов, которые известны как в нашем регионе, так и на весь мир. Приходите, будет много чего интересного", - сказал журналистам Егоров. Как отметили в пресс-службе губернатора региона, Тамбовская область активно развивает межрегиональное сотрудничество, и у региона уже установлены крепкие связи с другими субъектами. Например, с Нижегородской областью совместно проработали развитие паломнических маршрутов. Они востребованы, особенно – межрегиональный маршрут "Серафим Саровский: от Тамбова до Сарова", который объединяет культурно-историческое наследие и традиции регионов. Образ великого подвижника преподобного Серафима Саровского имеет особое значение для сохранения исторической памяти двух регионов. "Тамбов — это всего лишь 400 километров от Москвы. К нам можно приехать на выходные или в отпуск, отдохнуть в экологически чистых местах. Ведь уже 11 лет подряд наш регион в национальном рейтинге "Зеленый патруль" занимает первое место и считается самым экологически чистым регионом РФ. У нас можно хорошо поесть, отдохнуть и увидеть много интересного. Приглашаю всех в гости на выставку и, конечно, в Тамбовскую область!", - отметил Егоров. В пресс-службе уточнили, что правительство региона выстраивает свою работу так, чтобы область была комфортной для жизни, чтобы молодежь оставалась или возвращалась учиться и работать в области. Что касается развития туризма, то в Тамбовской области будет построен самый крупный арт-парк в Центральном федеральном округе - он расположится на заречной территории Тамбова. На этом месте воссоздадут крепость, благоустроят ремесленные зоны, площадки, посвященные флоре и фауне региона. Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
https://ria.ru/20231106/tambov-1907729998.html
https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/festival-1907584556.html
тамбовская область
тамбов
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907729745_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_fb1cd1da8d660810b2efd26ed2f0685e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, тамбов, москва, серафим саровский (прохор мошнин), максим егоров, зеленый патруль, выставка-форум "россия"
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбов, Москва, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Максим Егоров, Зеленый патруль, Выставка-форум "Россия"
День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря
День Тамбовской области отметят на выставке "Россия" 24 декабря
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тамбовская область 24 декабря проведет День региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил журналистам глава региона Максим Егоров во время визита на ВДНХ.
К дате проведения Дня региона готовится интересная и обширная программа - как деловая, так и развлекательная. Планируется подписать соглашения с рядом регионов и организаций.
Губернатор Тамбовской области посетил выставку-форум "Россия"
Также будут представлены и традиции региона, например, славянская свадьба. День Тамбовской области пройдет в преддверии новогодних праздников, поэтому рассказовские мастерицы свяжут игрушки и различные украшения, которыми нарядят елку для выставки "Россия".
"В день региона мы будем предлагать блюда из наших главных продуктов – это всем известная тамбовская картошка и окорок. Будет и деловая программа, презентация нашей области. Гостей ждут и выступления артистов, которые известны как в нашем регионе, так и на весь мир. Приходите, будет много чего интересного", - сказал журналистам Егоров.
Как отметили в пресс-службе губернатора региона, Тамбовская область активно развивает межрегиональное сотрудничество, и у региона уже установлены крепкие связи с другими субъектами. Например, с Нижегородской областью
совместно проработали развитие паломнических маршрутов. Они востребованы, особенно – межрегиональный маршрут "Серафим Саровский
: от Тамбова
до Сарова", который объединяет культурно-историческое наследие и традиции регионов. Образ великого подвижника преподобного Серафима Саровского имеет особое значение для сохранения исторической памяти двух регионов.
Более 50 тысяч человек посетили павильон Приангарья на выставке "Россия"
"Тамбов — это всего лишь 400 километров от Москвы
. К нам можно приехать на выходные или в отпуск, отдохнуть в экологически чистых местах. Ведь уже 11 лет подряд наш регион в национальном рейтинге "Зеленый патруль
" занимает первое место и считается самым экологически чистым регионом РФ
. У нас можно хорошо поесть, отдохнуть и увидеть много интересного. Приглашаю всех в гости на выставку и, конечно, в Тамбовскую область!", - отметил Егоров.
В пресс-службе уточнили, что правительство региона выстраивает свою работу так, чтобы область была комфортной для жизни, чтобы молодежь оставалась или возвращалась учиться и работать в области. Что касается развития туризма, то в Тамбовской области будет построен самый крупный арт-парк в Центральном федеральном округе - он расположится на заречной территории Тамбова. На этом месте воссоздадут крепость, благоустроят ремесленные зоны, площадки, посвященные флоре и фауне региона.
Международная выставка-форума "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, в ней принимают участие все 89 регионов страны. На выставке 24 декабря пройдет День Тамбовской области с насыщенной программой мероприятий. Стенд Тамбовской области расположен в павильоне №75.
На выставке-форуме "Россия" открылся гастрономический фестиваль