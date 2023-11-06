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Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ
Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ - РИА Новости, 06.11.2023
Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров со своей семьёй посетил павильон "Сделано нами" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:20
2023-11-06T14:20
2023-11-06T14:27
выставка-форум "россия"
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наталья мантурова
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров со своей семьёй посетил павильон "Сделано нами" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости. Вице-премьер осмотрел экспозицию с женой Натальей Мантуровой, детьми Леонелой Мантуровой и Евгением Мантуровым, которые также были со своими супругами. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html
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россия, денис мантуров, наталья мантурова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Денис Мантуров, Наталья Мантурова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Выставка-форум "Россия", Общество
Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ
Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на выставке "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров со своей семьёй посетил павильон "Сделано нами" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вице-премьер осмотрел экспозицию с женой Натальей Мантуровой, детьми Леонелой Мантуровой и Евгением Мантуровым, которые также были со своими супругами.
"Сделано нами" — павильон Минпромторга РФ, экспозиция представляет собой индустриальное путешествие: от прошлого к настоящему и будущему. Она начинается с современной инсталляции "сердце промышленности" и исторического экскурса, следом — иммерсивный кинотеатр, где можно посмотреть на современные достижения, а также "сборочный цех".
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
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