https://ria.ru/20231106/vystavka-1907711311.html

Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ

Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ - РИА Новости, 06.11.2023

Мантуров с семьей посетил павильон "Сделано нами" на ВДНХ

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров со своей семьёй посетил павильон "Сделано нами" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:20

2023-11-06T14:20

2023-11-06T14:27

выставка-форум "россия"

россия

денис мантуров

наталья мантурова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров со своей семьёй посетил павильон "Сделано нами" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, передаёт корреспондент РИА Новости. Вице-премьер осмотрел экспозицию с женой Натальей Мантуровой, детьми Леонелой Мантуровой и Евгением Мантуровым, которые также были со своими супругами. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

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россия, денис мантуров, наталья мантурова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставка-форум "россия", общество