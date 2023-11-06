https://ria.ru/20231106/vybory-1907752761.html

В 265 населенных пунктах Молдавии проведут второй тур местных выборов

В 265 населенных пунктах Молдавии проведут второй тур местных выборов - РИА Новости, 06.11.2023

В 265 населенных пунктах Молдавии проведут второй тур местных выборов

Второй тур местных выборов состоится в 265 населенных пунктах Молдавии, а в еще восьми проведут повторные выборы, заявила в понедельник глава Центральной... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:27

2023-11-06T18:27

2023-11-06T18:29

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Второй тур местных выборов состоится в 265 населенных пунктах Молдавии, а в еще восьми проведут повторные выборы, заявила в понедельник глава Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман. В Молдавии 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. "Учитывая, что в 265 населенных пунктах ни один кандидат не набирает более половины числа действительно поданных голосов, в течение двух недель там организуется второй тур голосования с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей в первом туре голосования. Эти два кандидата включаются в бюллетени в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования", - сказала Караман на брифинге. Глава ЦИК отметила, что в восьми населенных пунктах страны выборы не состоялись, явка составила менее 25%. Повторные выборы пройдут также через две недели. В Кишиневе на выборах мэра после подсчета 100% протоколов лидирует нынешний градоначальник Ион Чебан, а его партия "Национальное альтернативное движение" (НАД/ MAN) получает, по предварительным данным, 20 мандатов муниципальных советников (депутатов горсовета), столько же мандатов будет у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", следом идет Партия социалистов Игоря Додона, она получит шесть мандатов, Партия коммунистов Владимира Воронина – два мандата. По одному советнику будет у других оппозиционных партий – "Возрождение", "Платформа DA", "Наша партия".

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, игорь додон, владимир воронин