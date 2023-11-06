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"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ
В украинской армии закончилось пушечное мясо для наступления, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T02:00
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в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В украинской армии закончилось пушечное мясо для наступления, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы", — сказал он.По его мнению, Украина "может потерять" еще больше территории. Как отметил Фриман, провалы ВСУ на поле боя обнажили "серьезные разногласия" внутри НАТО.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, там задумываются о литовцах и поляках.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
"Пушечное мясо кончилось". Киевским властям сообщили пугающие новости о ВСУ

Американский дипломат Фриман заявил, что в ВСУ закончилось пушечное мясо

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В украинской армии закончилось пушечное мясо для наступления, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо. Если вся ваша программа заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, а они заканчиваются, то у вас нет программы", — сказал он.
По его мнению, Украина "может потерять" еще больше территории. Как отметил Фриман, провалы ВСУ на поле боя обнажили "серьезные разногласия" внутри НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, там задумываются о литовцах и поляках.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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