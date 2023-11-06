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Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено - РИА Новости, 06.11.2023
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16:56 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/vpn-1907738606.html
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено - РИА Новости, 06.11.2023
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:56
2023-11-06T16:56
общество
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
vpn
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию. "Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром", - отметил Хинштейн.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, vpn
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, VPN
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого

© РИА НовостиVPN
VPN - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости
VPN. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
«
"Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию.
"Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром", - отметил Хинштейн.
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ОбществоТехнологииРоссияАлександр ХинштейнГосдума РФVPN
 
 
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