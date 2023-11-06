https://ria.ru/20231106/vpn-1907738606.html
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено - РИА Новости, 06.11.2023
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:56
2023-11-06T16:56
2023-11-06T16:56
общество
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
vpn
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/67/1518746714_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_adcd911101b8cd3bcbf868a8380982da.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию. "Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906168608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/67/1518746714_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b49a679f3636c687141f72042592021e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, vpn
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, VPN
Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого