https://ria.ru/20231106/vpn-1907738606.html

Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено - РИА Новости, 06.11.2023

Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено

Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:56

2023-11-06T16:56

2023-11-06T16:56

общество

технологии

россия

александр хинштейн

госдума рф

vpn

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию. "Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906168608.html

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общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, vpn