https://ria.ru/20231106/venesuela-1907656743.html

Венесуэла призвала ООН отреагировать на заявления о ядерном ударе по Газе

Венесуэла призвала ООН отреагировать на заявления о ядерном ударе по Газе - РИА Новости, 06.11.2023

Венесуэла призвала ООН отреагировать на заявления о ядерном ударе по Газе

Венесуэла осудила заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности сброса атомной бомбы на сектор Газа, следует из... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:51

2023-11-06T01:51

2023-11-06T01:51

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венесуэла

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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сектор газа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Венесуэла осудила заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности сброса атомной бомбы на сектор Газа, следует из заявления МИД страны. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства министра наследия Амихая Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. "Венесуэла осуждает заявления израильского министра, который угрожал всему человечеству, заявив о возможности прибегнуть к ядерной атаке против беззащитного населения сектора Газа", - отметил МИД. По мнению дипломатического ведомства, слова министра - это грубое нарушение международных соглашений и "демонстрация того, что Израиль опустился до угрозы жизни на планете". "Международное сообщество должно немедленно отреагировать и остановить эти действия, направленные на уничтожение", - подчеркнул МИД. "Венесуэла призывает ООН осудить Израиль... и созвать Международный суд для рассмотрения военных преступлений и угроз (со стороны этого государства", - добавило министерство.

https://ria.ru/20231031/konflikt-1906560158.html

https://ria.ru/20231019/egipet-1903728849.html

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в мире, венесуэла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, оон