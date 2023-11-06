https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

Более 50 тысяч человек посетили павильон Приангарья на выставке "Россия"

Более 50 тысяч человек посетили павильон Приангарья на выставке "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023

Более 50 тысяч человек посетили павильон Приангарья на выставке "Россия"

Павильон Иркутской области открылся для посетителей 4 ноября на выставке-форуме "Россия", в первый день его посетили более 50 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:32

2023-11-06T08:32

2023-11-06T09:07

выставка-форум "россия"

россия

иркутская область

байкал

игорь кобзев

общество

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ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Павильон Иркутской области открылся для посетителей 4 ноября на выставке-форуме "Россия", в первый день его посетили более 50 тысяч человек, сообщает пресс-службе правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 4 ноября открыл на ВДНХ стендовую экспозицию Приангарья. Он подчеркнул, что Иркутская область – это опорный регион России. За шесть лет здесь запущено восемь крупных производств: среди них алюминиевый завод, предприятие по производству тест-полосок для определения уровня сахара в крови, целлюлозно-картонный комбинат, завод по производству силикатного кирпича, Ковыктинское газоконденсатное месторождение. "В первый день работы Международной выставки-форума "Россия" более 50 тысяч человек посетили павильон 75 на ВДНХ, где расположены экспозиции субъектов страны, в том числе и Иркутской области", - говорится в сообщении. На стенде Иркутской области все желающие могут ознакомиться с достижениями региона за последние шесть лет, погрузиться в глубины Байкала при помощи VR-очков, совершить виртуальное путешествие и увидеть самые красивые природные достопримечательности области: Малое Море и остров Ольхон, бухту Песчаную, Тажеранскую степь. Также доступны прогулки по культурным объектам: архитектурно-этнографическому музею "Тальцы", Иркутскому областному историко-мемориальному музею декабристов, Культурно-просветительскому центру имени Святителя Иннокентия. В День Иркутской области - 17 ноября на ВДНХ запланирована масштабная культурная и деловая программа, планируется подписание соглашений с инвесторами, регионами, общественными организациями, гостей ждут яркие представления, розыгрыш путевок на Байкал, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра, показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль.

https://ria.ru/20231101/programma-1906751246.html

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россия, иркутская область, байкал, игорь кобзев, общество