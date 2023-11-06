https://ria.ru/20231106/ukraine-1907753516.html
В ВСУ принимают людей с психическими расстройствами, рассказал пленный
В ВСУ принимают людей с психическими расстройствами, рассказал пленный - РИА Новости, 06.11.2023
В ВСУ принимают людей с психическими расстройствами, рассказал пленный
Пленный боец ВСУ рассказал РИА Новости, что военкомат города Запорожье принял его на службу с психическими расстройствами и выписал ему новые документы, в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:31
2023-11-06T18:31
2023-11-06T18:31
специальная военная операция на украине
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запорожье
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Пленный боец ВСУ рассказал РИА Новости, что военкомат города Запорожье принял его на службу с психическими расстройствами и выписал ему новые документы, в которых не было ограничений по службе. "У меня уже были неявки по повестке, то есть я уже обязан был штраф оплатить и соответственно был в розыске, и дело уже пахло уголовной ответственностью. У меня военный билет… психиатрия там с наркотиками, козырнейший, но он просто-напросто был потерянный… Поэтому я спокоен был с этими повестками", - сказал пленный. Он пояснил, что в военкомате ему предложили оплатить штраф и получить новый военный билет без упоминания статей о психиатрии и наркотиках. Уроженец Запорожья решил воспользоваться этим предложением и 12 августа мужчина был мобилизован в ВСУ и отправлен на фронт. "Мы тебе выписываем нульцевый (чистый, без пометок - ред.) военный билет на месте и ты отправляешься служить без всякого этого, то есть с чистой биографией, все эти 20 лет твоих без этих твоих залетов", - рассказал он.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
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в мире, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины
В ВСУ принимают людей с психическими расстройствами, рассказал пленный
Пленный: военкомат принимает в ВСУ людей с психическими расстройствами