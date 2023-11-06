https://ria.ru/20231106/ukraina-1907778921.html

Помощник Залужного погиб при взрыве гранаты под Киевом

Помощник Залужного погиб при взрыве гранаты под Киевом - РИА Новости, 07.11.2023

Помощник Залужного погиб при взрыве гранаты под Киевом

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом, об этом сообщил сам главком в своем... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-06T21:35

2023-11-06T21:35

2023-11-07T00:46

киев

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

еврокомиссия

геннадий частяков

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом, об этом сообщил сам главком в своем Telegram-канале."Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье...", — написал он.Причины и обстоятельства случившегося будут установлены во время судебного расследования, добавил Залужный.Как рассказала изданию Klymenko.time жена Частякова, граната взорвалась в подарочном пакете, где находилось спиртное и рюмки в виде этого боеприпаса.Глава МВД Украины Игорь Клименко, в свою очередь, утверждает, что гранату погибшему вручил его коллега, причем боеприпас оказался "нового западного образца". По словам Клименко, силовики нашли этого военного и провели у него обыск, обнаружив еще две аналогичные гранаты.При этом "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах утверждает, что тот самый подарок погибшему мог передать старший помощник заместитель главнокомандующего ВСУ Тимченко А.В.В свою очередь, "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции сообщила, что при осмотре квартиры силовики обнаружили еще пять целых гранат.Информацию о гибели помощника главкома также подтвердило МВД Украины."В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", — заявила спикер ведомства Марьяна Рева.На минувшей неделе в статье для Economist Залужный выступил с публичной критикой в адрес Владимира Зеленского. Он заявил, что ВСУ зашли в тупик, и признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе.Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

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киев, в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, геннадий частяков