https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html

"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным

"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным - РИА Новости, 06.11.2023

"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:44

2023-11-06T19:44

2023-11-06T20:47

в мире

украина

киев

валерий залужный

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специальная военная операция на украине

олег соскин

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — отметил он.По словам эксперта, раньше конфликт был скрыт от общественности, но теперь началась открытая дискредитация главнокомандующего.Кроме того, Соскин не исключил, что в ближайшее время может быть опубликован компромат на главу киевского режима.На минувшей неделе в статье для Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин