https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762967.html
"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным
"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным - РИА Новости, 06.11.2023
"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:44
2023-11-06T19:44
2023-11-06T20:47
в мире
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — отметил он.По словам эксперта, раньше конфликт был скрыт от общественности, но теперь началась открытая дискредитация главнокомандующего.Кроме того, Соскин не исключил, что в ближайшее время может быть опубликован компромат на главу киевского режима.На минувшей неделе в статье для Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_1a519cd027fce1f82877e307ebd479f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Олег Соскин
"В горячей фазе". В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным
Соскин: конфликт между Зеленским и Залужным стал публичным
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
«
"Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным", — отметил он.
По словам эксперта, раньше конфликт был скрыт от общественности, но теперь началась открытая дискредитация главнокомандующего.
Кроме того, Соскин не исключил, что в ближайшее время может быть опубликован компромат на главу киевского режима.
На минувшей неделе в статье для Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало