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Экс-депутату на Украине дали 15 лет по обвинению в работе на Россию - РИА Новости, 06.11.2023
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19:33 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907762447.html
Экс-депутату на Украине дали 15 лет по обвинению в работе на Россию
Экс-депутату на Украине дали 15 лет по обвинению в работе на Россию - РИА Новости, 06.11.2023
Экс-депутату на Украине дали 15 лет по обвинению в работе на Россию
Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата николаевского горсовета, его обвиняли в сотрудничестве с РФ и планировании создать... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:33
2023-11-06T19:33
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата николаевского горсовета, его обвиняли в сотрудничестве с РФ и планировании создать Николаевскую народную республику, сообщили в Службе безопасности Украины. Имя бывшего депутата не называется. "По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил экс-депутат…, который хотел создать Николаевскую народную республику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства. Там утверждают, что бывший депутат николаевского горсовета якобы был завербован российской стороной и собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений СБУ, украинских военных и Национальной полиции. "Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой Николаевской народной республики… Для выполнения &lt;…&gt; задания (он) подготовил фейковое обоснование для создания так называемой ННР, которое планировал отправить на согласование в Москву", - заявили в СБУ, уточнив, что подозреваемый был задержан еще в начале лета прошлого года.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
Экс-депутату на Украине дали 15 лет по обвинению в работе на Россию

Экс-депутату горсовета Николаева дали 15 лет по обвинению в работе на Россию

© РИА Новости / Алексей ФилипповТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Тюрьма. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата николаевского горсовета, его обвиняли в сотрудничестве с РФ и планировании создать Николаевскую народную республику, сообщили в Службе безопасности Украины.
Имя бывшего депутата не называется.
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"По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил экс-депутат…, который хотел создать Николаевскую народную республику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского ведомства.
Там утверждают, что бывший депутат николаевского горсовета якобы был завербован российской стороной и собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений СБУ, украинских военных и Национальной полиции.
"Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой Николаевской народной республики… Для выполнения <…> задания (он) подготовил фейковое обоснование для создания так называемой ННР, которое планировал отправить на согласование в Москву", - заявили в СБУ, уточнив, что подозреваемый был задержан еще в начале лета прошлого года.
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