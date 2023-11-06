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"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 06.11.2023 (обновлено: 19:18 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907754529.html
"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:35
2023-11-06T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев", — сказал он.По словам эксперта, сейчас мир становится свидетелем медленной гибели Украины: у киевского режима уже нет шансов изменить ситуацию. НАТО, в свою очередь, теперь больше обеспокоена войной на Ближнем Востоке, добавил Джонсон.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Джонсон: Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев", — сказал он.
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По словам эксперта, сейчас мир становится свидетелем медленной гибели Украины: у киевского режима уже нет шансов изменить ситуацию. НАТО, в свою очередь, теперь больше обеспокоена войной на Ближнем Востоке, добавил Джонсон.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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