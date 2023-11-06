https://ria.ru/20231106/ukraina-1907754529.html

"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 06.11.2023

"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:35

2023-11-06T18:35

2023-11-06T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев", — сказал он.По словам эксперта, сейчас мир становится свидетелем медленной гибели Украины: у киевского режима уже нет шансов изменить ситуацию. НАТО, в свою очередь, теперь больше обеспокоена войной на Ближнем Востоке, добавил Джонсон.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато