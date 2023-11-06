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В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 06.11.2023 (обновлено: 17:30 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907744480.html
В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине
В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине - РИА Новости, 06.11.2023
В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине
Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:29
2023-11-06T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
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ПРАГА, 6 ноя - РИА Новости. Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет, заявил в понедельник на пресс-конференции в Праге глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала этой стране значительную гуманитарную помощь. Мы намерены и впредь это делать. Кроме того, мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять (на Украину) какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии. Во-первых, там уже почти ничего (лишнего) не осталось, во-вторых, мы должны заботиться о собственной безопасности. Думаю, что необходимы прежде всего мирные инициативы", - сообщил Бланар, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским. Что касается возможных коммерческих поставок на Украину вооружения, изготовленного на оборонных предприятиях Словакии, то они, по словам Бланара, "не имеют никакого влияния на нашу позицию и могут продолжаться, как до сих пор". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
https://ria.ru/20231028/slovakiya-1905840433.html
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в мире, украина, словакия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, НАТО
В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине

Бланар: Словакия может направить Украине гумпомощь и помочь в разминировании

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ПРАГА, 6 ноя - РИА Новости. Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет, заявил в понедельник на пресс-конференции в Праге глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала этой стране значительную гуманитарную помощь. Мы намерены и впредь это делать. Кроме того, мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять (на Украину) какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии. Во-первых, там уже почти ничего (лишнего) не осталось, во-вторых, мы должны заботиться о собственной безопасности. Думаю, что необходимы прежде всего мирные инициативы", - сообщил Бланар, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.
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Что касается возможных коммерческих поставок на Украину вооружения, изготовленного на оборонных предприятиях Словакии, то они, по словам Бланара, "не имеют никакого влияния на нашу позицию и могут продолжаться, как до сих пор".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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