https://ria.ru/20231106/ukraina-1907744480.html

В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине

В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине - РИА Новости, 06.11.2023

В Словакии рассказали, чем могут помочь Украине

Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:29

2023-11-06T17:29

2023-11-06T17:30

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ПРАГА, 6 ноя - РИА Новости. Словакия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, может также помочь в разминировании территории, но поставлять вооружения ей больше не будет, заявил в понедельник на пресс-конференции в Праге глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала этой стране значительную гуманитарную помощь. Мы намерены и впредь это делать. Кроме того, мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять (на Украину) какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии. Во-первых, там уже почти ничего (лишнего) не осталось, во-вторых, мы должны заботиться о собственной безопасности. Думаю, что необходимы прежде всего мирные инициативы", - сообщил Бланар, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским. Что касается возможных коммерческих поставок на Украину вооружения, изготовленного на оборонных предприятиях Словакии, то они, по словам Бланара, "не имеют никакого влияния на нашу позицию и могут продолжаться, как до сих пор". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20231028/slovakiya-1905840433.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, нато