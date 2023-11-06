https://ria.ru/20231106/ukraina-1907738078.html

На предприятии в Херсонской области прогремели взрывы, заявили на Украине

На предприятии в Херсонской области прогремели взрывы, заявили на Украине - РИА Новости, 06.11.2023

На предприятии в Херсонской области прогремели взрывы, заявили на Украине

Назначенная украинскими властями Херсонская областная военная администрация заявила, что подверглось ударам предприятие в подконтрольной ей части Херсонской... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:50

2023-11-06T16:50

2023-11-06T17:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Назначенная украинскими властями Херсонская областная военная администрация заявила, что подверглось ударам предприятие в подконтрольной ей части Херсонской области.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, говорится, что "предприятие попало под обстрел". О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По словам сотрудника предприятия, которые приводятся в публикации, зафиксировано не менее трех ударов.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Херсонской области в 14.33 мск была объявлена воздушная тревога, она звучит до сих пор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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херсонская область , россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины