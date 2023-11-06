Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ
The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с западными политиками
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом, пишет издание The Spectator.
"Если недавно позиция Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится "дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что таким образом Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией.
По мнению автора, стратегия президента России Владимира Путина тоже включает в себя пункт о постепенно наступающей усталости партнеров Киева и их нежелании затягивать противостояние.
И если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может легкомысленно отрицать, что на Западе есть подобные настроения, то премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами подтвердила это, говорится в статье.
По мнению автора, стратегия президента России Владимира Путина тоже включает в себя пункт о постепенно наступающей усталости партнеров Киева и их нежелании затягивать противостояние.
И если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может легкомысленно отрицать, что на Западе есть подобные настроения, то премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами подтвердила это, говорится в статье.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Когда речь шла об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
После этого разговора дипломатический советник премьера Франческо Мария Тало подал в отставку.