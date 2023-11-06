https://ria.ru/20231106/ukraina-1907696008.html

Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ

Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2023

Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом, пишет издание The Spectator. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:17

2023-11-06T12:17

2023-11-06T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

италия

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом, пишет издание The Spectator."Если недавно позиция Киева была "дайте нам больше, и мы сможем быстро победить", то теперь она становится "дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок", — говорится в публикации. В статье отмечается, что таким образом Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией. По мнению автора, стратегия президента России Владимира Путина тоже включает в себя пункт о постепенно наступающей усталости партнеров Киева и их нежелании затягивать противостояние. И если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может легкомысленно отрицать, что на Западе есть подобные настроения, то премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами подтвердила это, говорится в статье. Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Когда речь шла об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". После этого разговора дипломатический советник премьера Франческо Мария Тало подал в отставку.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907688566.html

https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html

украина

италия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, италия, владимир зеленский, киев