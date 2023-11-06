https://ria.ru/20231106/ukraina-1907693889.html

В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе

В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 06.11.2023

В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе

Украинский госконцерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор предприятия Герман Сметанин в интервью РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:10

2023-11-06T12:10

2023-11-06T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

укроборонпром

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор предприятия Герман Сметанин в интервью изданию "Экономическая правда"."Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают", — сказал он в ответ на вопрос серийном производстве беспилотника Shahed.По словам Сметанина, сейчас концерн сосредоточился на создании и более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки украинских БПЛА на российские регионы подтверждают террористическую сущность киевского режима. По ее словам, они не смогли бы пролететь такое расстояние без информации от западных спутников.ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, укроборонпром, украина, вооруженные силы украины