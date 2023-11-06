Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 06.11.2023 (обновлено: 16:01 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907693889.html
В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе
В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе - РИА Новости, 06.11.2023
В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе
Украинский госконцерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор предприятия Герман Сметанин в интервью РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:10
2023-11-06T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
укроборонпром
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907695015_0:48:911:560_1920x0_80_0_0_58483f4477fd5744372d5d16ec3c002b.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор предприятия Герман Сметанин в интервью изданию "Экономическая правда".&quot;Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают&quot;, — сказал он в ответ на вопрос серийном производстве беспилотника Shahed.По словам Сметанина, сейчас концерн сосредоточился на создании и более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки украинских БПЛА на российские регионы подтверждают террористическую сущность киевского режима. По ее словам, они не смогли бы пролететь такое расстояние без информации от западных спутников.ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907695015_50:0:859:607_1920x0_80_0_0_c9a33fb2ec511b032debdeeb59a22f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, укроборонпром, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Укроборонпром, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о начале серийного производства украинских дронов-камикадзе

Укроборонпром заявил о начале серийного выпуска дронов-камикадзе типа Shahed 136

Дрон-камикадзе Shahed 136
Дрон-камикадзе Shahed 136
Дрон-камикадзе Shahed 136. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинский госконцерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор предприятия Герман Сметанин в интервью изданию "Экономическая правда".
«

"Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают", — сказал он в ответ на вопрос серийном производстве беспилотника Shahed.

По словам Сметанина, сейчас концерн сосредоточился на создании и более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.
В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки украинских БПЛА на российские регионы подтверждают террористическую сущность киевского режима. По ее словам, они не смогли бы пролететь такое расстояние без информации от западных спутников.
ВСУ регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкроборонпромУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала