https://ria.ru/20231106/ukraina-1907684595.html
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов - РИА Новости, 06.11.2023
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:46
2023-11-06T10:46
2023-11-06T10:49
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Ранее сообщалось, что Украина получила предупреждение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускных пунктов перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Позже дата начала протеста была перенесена на 6 ноября. Перевозчики намерены заблокировать пункты пропуска "Дорохуск", "Корчова", "Хребенне". "По информации польских коллег, организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы", - сказал Демченко.По словам Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы будет непродолжительной. Представитель Госпогранслужбы также порекомендовал перевозчикам выбирать другие маршруты. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии; приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской военной операции, и провести их проверку; разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html
https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире
телеканала "Рада".
Ранее сообщалось, что Украина получила предупреждение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускных пунктов перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Позже дата начала протеста была перенесена на 6 ноября. Перевозчики намерены заблокировать пункты пропуска "Дорохуск", "Корчова", "Хребенне".
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"По информации польских коллег, организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы", - сказал Демченко.
По словам Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы будет непродолжительной. Представитель Госпогранслужбы также порекомендовал перевозчикам выбирать другие маршруты.
Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии; приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской военной операции, и провести их проверку; разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.
"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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