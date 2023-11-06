https://ria.ru/20231106/ukraina-1907684595.html

На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов

На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов - РИА Новости, 06.11.2023

На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов

Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:46

2023-11-06T10:46

2023-11-06T10:49

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польша

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всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Ранее сообщалось, что Украина получила предупреждение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускных пунктов перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Позже дата начала протеста была перенесена на 6 ноября. Перевозчики намерены заблокировать пункты пропуска "Дорохуск", "Корчова", "Хребенне". "По информации польских коллег, организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы", - сказал Демченко.По словам Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы будет непродолжительной. Представитель Госпогранслужбы также порекомендовал перевозчикам выбирать другие маршруты. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии; приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской военной операции, и провести их проверку; разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html

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польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)