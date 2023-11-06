Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 06.11.2023 (обновлено: 10:49 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907684595.html
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов - РИА Новости, 06.11.2023
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов
Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:46
2023-11-06T10:49
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/18/1558041883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baa3fcb5fbbdf2eedd3c8916baff3b8f.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Ранее сообщалось, что Украина получила предупреждение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускных пунктов перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Позже дата начала протеста была перенесена на 6 ноября. Перевозчики намерены заблокировать пункты пропуска "Дорохуск", "Корчова", "Хребенне". "По информации польских коллег, организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы", - сказал Демченко.По словам Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы будет непродолжительной. Представитель Госпогранслужбы также порекомендовал перевозчикам выбирать другие маршруты. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии; приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской военной операции, и провести их проверку; разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html
https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/18/1558041883_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c736e5bae704689e51fc4f79e3215ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На Украине заявили, что в Польше пообещали не блокировать КПП для автобусов

Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова" на границе Польши и Украины
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Краковец-Корчова на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова" на границе Польши и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом, сообщил в понедельник представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
Ранее сообщалось, что Украина получила предупреждение от Польши о возможной блокировке контрольно-пропускных пунктов перевозчиками с 3 ноября и до конца года. Позже дата начала протеста была перенесена на 6 ноября. Перевозчики намерены заблокировать пункты пропуска "Дорохуск", "Корчова", "Хребенне".
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО
23 октября, 08:00
"По информации польских коллег, организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы", - сказал Демченко.
По словам Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы будет непродолжительной. Представитель Госпогранслужбы также порекомендовал перевозчикам выбирать другие маршруты.
Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии; приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской военной операции, и провести их проверку; разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину
5 ноября, 04:48
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции
26 октября, 15:55
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала