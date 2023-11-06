https://ria.ru/20231106/ukraina-1907654750.html

Депутат Рады заявил, что Зеленский поручил готовиться к выборам президента

Депутат Рады заявил, что Зеленский поручил готовиться к выборам президента - РИА Новости, 06.11.2023

Депутат Рады заявил, что Зеленский поручил готовиться к выборам президента

Владимир Зеленский дал поручение офису президента готовиться к проведению выборов на Украине весной 2024 года, заявил народный депутат Рады Алексей Гончаренко в РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:57

2023-11-06T00:57

2023-11-06T01:09

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский дал поручение офису президента готовиться к проведению выборов на Украине весной 2024 года, заявил народный депутат Рады Алексей Гончаренко в эфире украинского телеканала Espreso. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года. "Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года. Это вроде бы конституционный срок - последнее воскресенье марта", - цитирует агентство заявление Гончаренко, сделанное в эфире украинского телеканала Espreso. Как передает агентство со ссылкой на депутата, данное решение Зеленский объяснит общественности тем, что это "будто бы требование западных партнеров". "Если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность", - считает депутат. Как ранее заявлял Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html

https://ria.ru/20231105/vsu-1907637152.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, дмитрий кулеба, верховная рада украины