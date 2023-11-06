https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html

Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью" - РИА Новости, 06.11.2023

Байден грозит Москве своей "кузькиной матерью"

В последние дни в западном информационном поле усиленно разгоняются слухи о необходимости мирных переговоров России и Украины. Неужели там действительно что-то... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:00

2023-11-06T08:00

2023-11-06T08:00

аналитика

сша

россия

джо байден

ядерное оружие

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В последние дни в западном информационном поле усиленно разгоняются слухи о необходимости мирных переговоров России и Украины. Неужели там действительно что-то осознали и мировой армагеддон отменяется? Увы, все не так однозначно.Американские СМИ увлеченно обсуждают свежую публикацию журнала Newsweek, живописующую новое "чудо-оружие" Джо Байдена. Нет, это не шприц с лекарством от деменции, как вы могли бы подумать. Это модификация термоядерной гравитационной бомбы B61, которая производится в США еще с 1960-х. Она будет называться B61-13 и заменит бомбы B61-7, давно устаревшие морально и физически. Ее максимальная мощность составит 340 килотонн — это примерно в 24 раза больше, чем у бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Новый боеприпас относится к категории тактического ядерного оружия.Министерство обороны США подчеркивает, что создание этих бомб не приведет к наращиванию запасов ядерного оружия в США, однако никаких средств контроля, будем честны, у общественности за этими запасами нет. Остается верить джентльменам на слово — хотя в последнее время в США на самом высшем уровне требуют наплевать на все договоренности и увеличивать запасы ядерного оружия.Еще в Министерстве обороны США отметили, что создают новую ядерную бомбу не в связи с какими-то конкретными вызовами, а просто так, на всякий случай — в связи с "меняющейся обстановкой в области безопасности".Журналисты Newsweek решили конкретизировать это заявление и состряпали симуляцию с изображением падения бомбы B61-13 на Москву. На карте хорошо видно, что если сбросить бомбу в районе Кремля, то от центра Москвы ничего не останется. "В радиусе километра от центра взрыва все превратится в пар, — нагнетают страхи журналисты. — В радиусе двух километров все будет разрушено и все убиты... Симуляция показывает, что погибнут 311 480 человек, а раненых и пострадавших от радиации будет около 868 860." Newsweek запомнился нашим читателям публикацией, в которой американские разведчики делились своим планом убийства Владимира Путина. Как видим, с этой задумкой ничего не вышло, поэтому нам выкатывают новый план: убить разом триста тысяч москвичей.Глупость этого плана не только в том, что бомбу надо доставить, а у самолета-бомбардировщика нет ни единого шанса долететь до Москвы. Непонятно, зачем вообще делать новую бомбу, аналогичную предыдущей. Неужели это надо понимать как признание того, что устаревшие B61 на сегодня полностью неэфффективны? Ведь делать их начали еще в 1960-е, а срок действия ядерного боеприпаса, по самым щедрым оценкам, составляет от 25 до 50 лет.В отличие от Хрущева, который грозил американцам совершенно конкретной царь-бомбой, испытания которой успешно прошли на Новой Земле, Байден пытается показать России виртуальную "кузькину мать", которой еще нет в природе.К тому же в условиях реальной ядерной войны самолеты, вынужденные долетать до точки назначения и там сбрасывать бомбу, будут самым слабым звеном — как, думается, и авианосцы будут обречены на бесславную роль дредноутов. Самолетам выгоднее запускать издалека гиперзвуковые ракеты, неуловимые средствами ПВО противника. А с гиперзвуком, как мы понимаем, у американцев пока проблемы.Американские военные спецы из Military Watch Magazine напоминают, что у истребителей-бомбардировщиков F-35 на сегодня выявлено и пока не устранено около 800 критических недостатков. Они "абсолютно не готовы к интенсивным боевым действиям", — считают эсперты в США. Скептически относятся они и к идее, что "невидимые" F-35 сумеют обмануть мощную систему радаров, развернутую вдоль российских границ, а также "самые великолепные в мире русские комплексы ПВО".В другой публикации Military Watch отмечается, что эскадрилья русских Су-57 получила оснащение новыми крылатыми ракетами большой дальности — они добивают до 3500 километров. Если эти "сушки" разместить на Дальнем Востоке, то они без дозаправки смогут наносить удары по военным базам американцев на Гавайях и острове Гуам. "Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, эти истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии", — пишут военные аналитики.Понятно, что нам есть чем ответить: при желании мы могли бы нарисовать не менее устрашающую инфографику того, что будет с Лос-Анджелесом или Сан-Франциско в случае большой ядерной войны. Однако Россия — самый ответственный обладатель ядерного вооружения на планете. В отличие от американцев, мы никогда его не применяли. В сложный момент распада Советского Союза мы не допустили ни одного инцидента в этой сверхопасной области.Россия вообще за мир во всем мире. Но как выходить на те же мирные переговоры с прокси-казаками Вашингтона, если Джо Байден пытается стращать нас своей "кузькиной матерью"? Если против нас откровенно грозят применить ядерное оружие?Получается, что перемирие нужно американцам только для того, чтобы сделать новую ядерную бомбу, поправить недочеты в F-35, выпустить новый бомбардировщик, способный нести ядерные боеприпасы, построить новые подлодки, освоить гиперзвук, обновить ПРО. Они хорошо поняли возможности армии России, теперь будут работать над ошибками. Параллельно разгонят свою оборонку и увеличат армии европейские сателлиты США — и в Германии, и во Франции об этом говорят открыто. А когда почувствуют себя готовыми, они вновь нападут на Россию, наплевав на все договоренности.Но нужно ли такое перемирие России?

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20230814/zapad-1889839192.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, сша, россия, джо байден, ядерное оружие