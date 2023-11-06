https://ria.ru/20231106/udar-1907659102.html
В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине
В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине
Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине, написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T03:05
2023-11-06T03:05
2023-11-06T03:05
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине, написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик."Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной", — заявил он.В статье говорится, что Украина сейчас "ухудшила свое положение". Как отметил журналист, солдаты ВСУ "истощены", запасы оружия "на исходе", а Запад расколот в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву."Окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было", — констатировал Уиллик.Обозреватель призвал сторонников Украины "переосмыслить свой политический подход".Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине
WP: США не станут развязывать войну из-за победы России на Украине