https://ria.ru/20231106/udar-1907659102.html

В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине

В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине - РИА Новости, 06.11.2023

В США призвали готовиться к "ужасному удару" России на Украине

Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине, написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T03:05

2023-11-06T03:05

2023-11-06T03:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине, написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик."Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной", — заявил он.В статье говорится, что Украина сейчас "ухудшила свое положение". Как отметил журналист, солдаты ВСУ "истощены", запасы оружия "на исходе", а Запад расколот в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву."Окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было", — констатировал Уиллик.Обозреватель призвал сторонников Украины "переосмыслить свой политический подход".Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html

https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины