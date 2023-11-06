https://ria.ru/20231106/transport-1907779968.html

В Крыму допустили возможность возобновления паромной линии с Турцией

В Крыму допустили возможность возобновления паромной линии с Турцией - РИА Новости, 06.11.2023

В Крыму допустили возможность возобновления паромной линии с Турцией

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что паромная линия с Турцией в перспективе может быть возобновлена. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T21:44

2023-11-06T21:44

2023-11-06T21:44

выставка-форум "россия"

экономика

турция

владимир константинов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что паромная линия с Турцией в перспективе может быть возобновлена. Паромное сообщение между Крымом и Турцией было окончательно прервано из-за санкций в 2017 году. При этом глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила на днях о планах заключить договор о побратимстве с муниципальным районом Стамбула – Бейликдюзю, а также о турецком интересе в развитии торговых связей. "Это тот проект, который легко достаточно реализуем, и мы ждем, что это (запуск паромной линии – ред.) вполне возможно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его словам, развитие торговых, туристических и экономических отношений с Турцией предопределено. "Турция для нас традиционный партнер. Ведет достаточно независимую политику по нынешним меркам. Налажено много традиционных связей", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20231106/nefteprovod-1907742990.html

турция

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экономика, турция, владимир константинов, выставка-форум "россия"