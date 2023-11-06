https://ria.ru/20231106/tramp-1907757674.html
Судья попросил Трампа конкретнее отвечать на вопросы
Судья попросил Трампа конкретнее отвечать на вопросы - РИА Новости, 06.11.2023
Судья попросил Трампа конкретнее отвечать на вопросы
Судья Артур Энгорон на слушании в понедельник в Нью-Йорке уже несколько раз сделал замечания экс-президенту США Дональду Трампу за пространные ответы и... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:52
2023-11-06T18:52
2023-11-06T18:55
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Судья Артур Энгорон на слушании в понедельник в Нью-Йорке уже несколько раз сделал замечания экс-президенту США Дональду Трампу за пространные ответы и политические заявления. Сегодня в суде в Нью-Йорке рассматривается гражданский иск к Трампу по делу о завышении бывшим американским лидером стоимости активов. Обвинение задает Трампу вопросы о деятельности Tramp Organisation, задает вопросы по финансовым документам прошлых лет. В какой-то момент Трамп заявил, что "судья всегда принимает решения против меня". "Это не политический протест. Это зал суда", - в определенный момент заявил Энгорон. Судья попросил Трампа отвечать односложно на вопросы, который предполагают ответ "да" или "нет". Трамп вновь заявил, что оценка, которую суд дал его имению в Мар-а-Лаго занижена и оно стоит не 18 миллионов долларов, а в 50-100 раз больше. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
https://ria.ru/20231023/tramp-1904594772.html
https://ria.ru/20231104/tramp-1907364390.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Майами, Дональд Трамп, Trump Organization
Судья попросил Трампа конкретнее отвечать на вопросы
Судья на слушании в Нью-Йорке сделал замечания Трампу за пространные ответы
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Судья Артур Энгорон на слушании в понедельник в Нью-Йорке уже несколько раз сделал замечания экс-президенту США Дональду Трампу за пространные ответы и политические заявления.
Сегодня в суде в Нью-Йорке рассматривается гражданский иск к Трампу по делу о завышении бывшим американским лидером стоимости активов.
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос
Обвинение задает Трампу вопросы о деятельности Tramp Organisation, задает вопросы по финансовым документам прошлых лет.
В какой-то момент Трамп заявил, что "судья всегда принимает решения против меня".
"Это не политический протест. Это зал суда", - в определенный момент заявил Энгорон.
Судья попросил Трампа отвечать односложно на вопросы, который предполагают ответ "да" или "нет".
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Трамп вновь заявил, что оценка, которую суд дал его имению в Мар-а-Лаго занижена и оно стоит не 18 миллионов долларов, а в 50-100 раз больше.
Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами
, отеля в Вашингтоне
и гостиницы в Чикаго
.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization
на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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