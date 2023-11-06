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Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО - РИА Новости, 06.11.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:30 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html
Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО
Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО - РИА Новости, 06.11.2023
Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО
Татарстан запустил в пилотном режиме информационный ресурс "Забота о своих", где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T11:30
2023-11-06T11:30
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан запустил в пилотном режиме информационный ресурс "Забота о своих", где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки участников СВО и членов из семей, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. "В пилотном режиме будет функционировать информационный ресурс "Забота о своих", где собраны и систематизированы все меры, которые действуют сегодня на территории Татарстана. Данные меры могут носить характер и имущественный, и финансовый, и нематериальный", - сказала Фазлеева на брифинге в правительстве республики. Запуск сайта, по ее словам, позволит обеспечить всех участников СВО и членов их семей всей необходимой информацией по той или иной мере и избавить их от лишнего поиска информации в министерствах и ведомствах. На сайте не просто перечислены меры поддержки (федеральные, республиканские и муниципальные), а дана исчерпывающая информация о том, каким категориям граждан они положены и как их получать – куда обращаться, какие документы необходимо собрать. Фазлеева отметила, что новый информационный ресурс дает возможность получить обратную связь от получателей мер. По ее словам, если у человека, который обратился на сайт и отправил обратную связь, появляются какие-то вопросы, его ситуация обязательно будет рассмотрена и по возможности будут устранены возникшие барьеры при получении поддержки. Запросы будут обрабатываться специалистами горячей линии "117" и передаваться в министерства, ведомства и администрации муниципальных районов для адресной отработки обращений. Кроме сайта в мессенджере Telegram запущен республиканский чат-бот "Забота о своих", также содержащий всю информацию. Вице-премьер подчеркнула, что новые ресурсы будут постоянно наполняться и обновляться в зависимости от появляющихся мер поддержки.
https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html
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республика татарстан (татарстан), вооруженные силы рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Вооруженные силы РФ

Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан запустил в пилотном режиме информационный ресурс "Забота о своих", где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки участников СВО и членов из семей, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
«
"В пилотном режиме будет функционировать информационный ресурс "Забота о своих", где собраны и систематизированы все меры, которые действуют сегодня на территории Татарстана. Данные меры могут носить характер и имущественный, и финансовый, и нематериальный", - сказала Фазлеева на брифинге в правительстве республики.
Запуск сайта, по ее словам, позволит обеспечить всех участников СВО и членов их семей всей необходимой информацией по той или иной мере и избавить их от лишнего поиска информации в министерствах и ведомствах. На сайте не просто перечислены меры поддержки (федеральные, республиканские и муниципальные), а дана исчерпывающая информация о том, каким категориям граждан они положены и как их получать – куда обращаться, какие документы необходимо собрать.
Фазлеева отметила, что новый информационный ресурс дает возможность получить обратную связь от получателей мер. По ее словам, если у человека, который обратился на сайт и отправил обратную связь, появляются какие-то вопросы, его ситуация обязательно будет рассмотрена и по возможности будут устранены возникшие барьеры при получении поддержки. Запросы будут обрабатываться специалистами горячей линии "117" и передаваться в министерства, ведомства и администрации муниципальных районов для адресной отработки обращений.
Кроме сайта в мессенджере Telegram запущен республиканский чат-бот "Забота о своих", также содержащий всю информацию.
Вице-премьер подчеркнула, что новые ресурсы будут постоянно наполняться и обновляться в зависимости от появляющихся мер поддержки.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Вооруженные силы РФ
 
 
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