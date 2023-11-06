https://ria.ru/20231106/tatarstan-1907690685.html

Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО

Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО - РИА Новости, 06.11.2023

Татарстан запустил информационный ресурс "Забота о своих" для бойцов СВО

Татарстан запустил в пилотном режиме информационный ресурс "Забота о своих", где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:30

2023-11-06T11:30

2023-11-06T11:30

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

КАЗАНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Татарстан запустил в пилотном режиме информационный ресурс "Забота о своих", где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки участников СВО и членов из семей, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. "В пилотном режиме будет функционировать информационный ресурс "Забота о своих", где собраны и систематизированы все меры, которые действуют сегодня на территории Татарстана. Данные меры могут носить характер и имущественный, и финансовый, и нематериальный", - сказала Фазлеева на брифинге в правительстве республики. Запуск сайта, по ее словам, позволит обеспечить всех участников СВО и членов их семей всей необходимой информацией по той или иной мере и избавить их от лишнего поиска информации в министерствах и ведомствах. На сайте не просто перечислены меры поддержки (федеральные, республиканские и муниципальные), а дана исчерпывающая информация о том, каким категориям граждан они положены и как их получать – куда обращаться, какие документы необходимо собрать. Фазлеева отметила, что новый информационный ресурс дает возможность получить обратную связь от получателей мер. По ее словам, если у человека, который обратился на сайт и отправил обратную связь, появляются какие-то вопросы, его ситуация обязательно будет рассмотрена и по возможности будут устранены возникшие барьеры при получении поддержки. Запросы будут обрабатываться специалистами горячей линии "117" и передаваться в министерства, ведомства и администрации муниципальных районов для адресной отработки обращений. Кроме сайта в мессенджере Telegram запущен республиканский чат-бот "Забота о своих", также содержащий всю информацию. Вице-премьер подчеркнула, что новые ресурсы будут постоянно наполняться и обновляться в зависимости от появляющихся мер поддержки.

https://ria.ru/20231018/tatarstan-1903632108.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), вооруженные силы рф