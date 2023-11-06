https://ria.ru/20231106/strim-1907713766.html

Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы

Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 06.11.2023

Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы

Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:36

2023-11-06T14:36

2023-11-06T14:36

общество

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - написал Метелев. Как напомнил депутат, речь идет о поправках в уголовный и административный кодекс, предполагающих штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия, в том числе на пользование интернетом, и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф