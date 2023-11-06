https://ria.ru/20231106/strim-1907713766.html
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 06.11.2023
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:36
2023-11-06T14:36
2023-11-06T14:36
общество
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - написал Метелев. Как напомнил депутат, речь идет о поправках в уголовный и административный кодекс, предполагающих штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия, в том числе на пользование интернетом, и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Метелев: в РФ поддержали законопроекты об ответственности за треш-стримы