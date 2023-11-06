Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/strim-1907713766.html
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 06.11.2023
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы
Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:36
2023-11-06T14:36
общество
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - написал Метелев. Как напомнил депутат, речь идет о поправках в уголовный и административный кодекс, предполагающих штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия, в том числе на пользование интернетом, и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Правительство поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы

Метелев: в РФ поддержали законопроекты об ответственности за треш-стримы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кабмин поддержал законопроекты об административной и уголовной ответственности за проведение треш-стримов, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
«
"Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности", - написал Метелев.
Как напомнил депутат, речь идет о поправках в уголовный и административный кодекс, предполагающих штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия, в том числе на пользование интернетом, и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"
7 апреля, 08:00
 
ОбществоРоссияАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала