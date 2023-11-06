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Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
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09:14 06.11.2023 (обновлено: 11:37 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/ssha-1907673181.html
Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ
Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2023
Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ
Шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке, сообщил источник иракскому информационному агентству Shafaq... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:14
2023-11-06T11:37
в мире
ирак
сша
анбар (мухафаза)
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 6 ноя — РИА Новости. Шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке, сообщил источник иракскому информационному агентству Shafaq News. &quot;Два беспилотника атаковали военную базу &quot;Айн аль-Асад&quot; в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами&quot;, — рассказал он.По словам собеседника агентства, третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы "Эт-Танф", расположенной на территории Сирии вблизи границы с Ираком, но тоже был сбит. Атака была предпринята после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена, который предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе и потребовал от иракских властей обеспечить защиту баз с американским военным присутствием. После переговоров с госсекретарем премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отправился с визитом в Иран.
https://ria.ru/20231105/ssha-1907600347.html
ирак
сша
анбар (мухафаза)
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в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Анбар (мухафаза), Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ

Shafaq News: базы США в Ираке и Сирии подверглись атаке после визита Блинкена

© Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
© Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Багдада в Ираке
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ДОХА, 6 ноя — РИА Новости. Шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке, сообщил источник иракскому информационному агентству Shafaq News.
«

"Два беспилотника атаковали военную базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы "Эт-Танф", расположенной на территории Сирии вблизи границы с Ираком, но тоже был сбит.
Атака была предпринята после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена, который предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе и потребовал от иракских властей обеспечить защиту баз с американским военным присутствием.
После переговоров с госсекретарем премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отправился с визитом в Иран.
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В миреИракСШААнбар (мухафаза)Энтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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