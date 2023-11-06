https://ria.ru/20231106/ssha-1907673181.html

Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ

Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2023

Базы США подверглись атакам БПЛА после визита Блинкена в Ирак, сообщили СМИ

Шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке, сообщил источник иракскому информационному агентству Shafaq... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:14

2023-11-06T09:14

2023-11-06T11:37

в мире

ирак

сша

анбар (мухафаза)

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 6 ноя — РИА Новости. Шиитские группировки пытались атаковать с помощью беспилотников американские военные базы в Ираке, сообщил источник иракскому информационному агентству Shafaq News. "Два беспилотника атаковали военную базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар прошлой ночью и сегодня на рассвете. Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами", — рассказал он.По словам собеседника агентства, третий беспилотник нацелился на окрестности военной базы "Эт-Танф", расположенной на территории Сирии вблизи границы с Ираком, но тоже был сбит. Атака была предпринята после визита в Ирак госсекретаря Энтони Блинкена, который предостерег региональные силы от использования ситуации в секторе Газа для нанесения ущерба интересам США в регионе и потребовал от иракских властей обеспечить защиту баз с американским военным присутствием. После переговоров с госсекретарем премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани отправился с визитом в Иран.

https://ria.ru/20231105/ssha-1907600347.html

ирак

сша

анбар (мухафаза)

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в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году