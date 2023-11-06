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Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 06.11.2023 (обновлено: 21:59 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907772714.html
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении
Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:52
2023-11-06T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как украинские военные перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины американского производства движутся через поле к лесопосадке. Затем в одну из БМП попадает противотанковая ракета. Вторая также была подбита в паре метров от первой.На минувшей неделе глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, в этот момент на участке Работино — Вербовое проходила ротация украинских боевиков.Как отмечал президент Владимир Путин, немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые армия противника применяет в зоне спецоперации, прекрасно горят.
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Уничтожение американских БМП в Запорожской области
Уничтожение американских БМП в Запорожской области
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении

Российский спецназ поразил американские БМП Bradley на Ореховском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как украинские военные перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины американского производства движутся через поле к лесопосадке.
Затем в одну из БМП попадает противотанковая ракета. Вторая также была подбита в паре метров от первой.
На минувшей неделе глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, в этот момент на участке Работино — Вербовое проходила ротация украинских боевиков.
Как отмечал президент Владимир Путин, немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые армия противника применяет в зоне спецоперации, прекрасно горят.
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