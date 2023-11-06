https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907772714.html

Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении

Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.11.2023

Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении

Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:52

2023-11-06T20:52

2023-11-06T21:59

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как украинские военные перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины американского производства движутся через поле к лесопосадке. Затем в одну из БМП попадает противотанковая ракета. Вторая также была подбита в паре метров от первой.На минувшей неделе глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, в этот момент на участке Работино — Вербовое проходила ротация украинских боевиков.Как отмечал президент Владимир Путин, немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые армия противника применяет в зоне спецоперации, прекрасно горят.

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Уничтожение американских БМП в Запорожской области Уничтожение американских БМП в Запорожской области 2023-11-06T20:52 true PT0M40S

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