https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907772714.html
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении - РИА Новости, 06.11.2023
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении
Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:52
2023-11-06T20:52
2023-11-06T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907772288_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a9f0b94a5267c6bb6d21f869abc7143.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как украинские военные перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины американского производства движутся через поле к лесопосадке. Затем в одну из БМП попадает противотанковая ракета. Вторая также была подбита в паре метров от первой.На минувшей неделе глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, в этот момент на участке Работино — Вербовое проходила ротация украинских боевиков.Как отмечал президент Владимир Путин, немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые армия противника применяет в зоне спецоперации, прекрасно горят.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907772288_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba58802044211f22556d297fcd7dd059.jpg
Уничтожение американских БМП в Запорожской области
Уничтожение американских БМП в Запорожской области
2023-11-06T20:52
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Спецназ поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении
Российский спецназ поразил американские БМП Bradley на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" российских вооруженных сил поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении, видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как украинские военные перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины американского производства движутся через поле к лесопосадке.
Затем в одну из БМП попадает противотанковая ракета. Вторая также была подбита в паре метров от первой.
На минувшей неделе глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные накрыли артиллерийским огнем позицию ВСУ на Ореховском направлении. По его словам, в этот момент на участке Работино — Вербовое проходила ротация украинских боевиков.
Как отмечал президент Владимир Путин, немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые армия противника применяет в зоне спецоперации, прекрасно горят.
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие