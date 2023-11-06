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Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907710235.html
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 06.11.2023
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:13
2023-11-06T14:13
специальная военная операция на украине
сватово
кременная
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безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой народной республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сватово, кременная, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Кременная, Россия, Безопасность
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

МО РФ: ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой народной республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоКременнаяРоссияБезопасность
 
 
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