https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907710235.html

Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 06.11.2023

Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:13

2023-11-06T14:13

2023-11-06T14:13

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой народной республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

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сватово, кременная, россия, безопасность