https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907710235.html
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS - РИА Новости, 06.11.2023
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:13
2023-11-06T14:13
2023-11-06T14:13
специальная военная операция на украине
сватово
кременная
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 2 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой народной республики, Токмак, Энергодар и Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8669 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.
сватово
кременная
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_257:0:1697:1080_1920x0_80_0_0_5782043960122a58cc844c00393b663f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сватово, кременная, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Кременная, Россия, Безопасность
Российская ПВО сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS
МО РФ: ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS